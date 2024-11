V pivovare Veľký Šariš rekonštruujú varňu za 4,6 milióna eur

Veľký Šariš 11. novembra (TASR) - V Pivovare Šariš vo Veľkom Šariši v týchto dňoch prebieha najväčšia investícia za posledných 30 rokov. Pivovarníci tam rekonštruujú varňu za 4,6 milióna eur. Vďaka novej technológii sa navýši varná kapacita a zefektívnia sa i procesy vo varni. Rekonštrukcia bude mať vplyv aj na šetrenie energií a emisií. TASR o tom za pivovar informovala Bianka Zoľáková.



Rekonštrukcia varne je najväčšou investíciou pivovaru za posledné tri desaťročia, ktorá je zameraná na modernizáciu technológie z 80. rokov.



"Do novej varne investujeme 4,6 milióna eur. Navýšime jej kapacitu a zmodernizujeme celú prevádzku. Aj v súčasnosti je proces varenia riadený počítačmi a varňa je do značnej miery automatizovaná, vďaka rekonštrukcii však dosiahneme ešte vyššiu automatizáciu a kvalitu riadenia varenského procesu. Súčasne dôjde k energetickej úspore tepla, elektriny a vody i k zníženiu strát extraktu v procese varenia, a to až o 25 percent," uviedol Petr Kwaczek, manažér závodu Veľký Šariš. Celkovú investíciu plne hradí Plzeňský Prazdroj Slovensko, vlastník pivovaru.



V týchto dňoch boli do pivovaru dopravené najdôležitejšie a najmasívnejšie komponenty rekonštrukcie - kotly, zberač sladiny, vírivá kaďa a šrotovník, ako aj všetko potrebné na ich inštaláciu.



"Viditeľným výsledkom rekonštrukcie vo Veľkom Šariši bude spojenie celej technológie varne, ktorá bola doteraz v dvoch budovách, do jedného homogénneho priestoru," doplnil Kwaczek. Navýši sa aj maximálna kapacita varne zo súčasných 60 várok na 68 várok za týždeň, čo je približne 5000 hektolitrov piva týždenne.



Inštalácia a prepojenie novej technológie na existujúce časti pivovaru bude prebiehať až do marca budúceho roka. Priebeh rekonštrukcie nebude mať žiaden dopad na výrobu. Prvá várka piva uvareného v novej varni sa očakáva na jar 2025.



Po inštalovaní nových zariadení sa očakáva štvorpercentná úspora tepla a dvojpercentná úspora vody. Znížiť by sa mala aj spotreba elektrickej energie. Vďaka novej technológii dôjde i k zníženiu tvorby emisií, a to až o 128 ton oxidu uhličitého ročne.