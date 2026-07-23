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V pivovare vo Veľkom Šariši dokončili nový sklad
Sklad s piatimi nakladacími rampami má rozlohu približne 2500 štvorcových metrov.
Autor TASR
Veľký Šariš 23. júla (TASR) - Pivovarníci z Pivovaru Šariš vo Veľkom Šariši uviedli po roku prác do prevádzky nový sklad. Spolu s ním upravili aj vonkajšie skladovacie plochy pre obaly. Obnova priestorov je po 30 rokoch od výstavby posledného skladu v pivovare ďalším významným míľnikom v rámci jeho logistiky. Celková investícia dosiahla takmer tri milióny eur. Podľa pivovaru prinesie vyššiu mieru flexibility a efektivity distribúcie, ako aj zlepšenie pracovných podmienok pre pracovníkov. TASR o tom za pivovar informovala Bianka Zoľáková.
Sklad s piatimi nakladacími rampami má rozlohu približne 2500 štvorcových metrov. Súčasťou projektu bola aj úprava vonkajších skladovacích plôch pre obaly s rozlohou 5000 štvorcových metrov a odstránenie pôvodného skladu, ktorý už nevyhovoval aktuálnym požiadavkám pivovaru na procesné usporiadanie skladovacích priestorov. Nový sklad umožní pivovarníkom distribuovať pivo flexibilnejšie a efektívnejšie pri zachovaní vyšších štandardov bezpečnosti práce, čo bude mať pozitívny vplyv na plynulosť dodávok.
„Nový sklad a úprava vonkajších skladovacích plôch pre obaly je pre nás strategickou investíciou, ktorá nielenže zvýši naše logistické kapacity, ale tiež urýchli procesy a prispeje k vyššej bezpečnosti práce. Projekt je ďalším krokom v rámci modernizácie Pivovaru Šariš, do ktorej sme od roku 2022 len v rámci väčších projektov vložili prostriedky v hodnote približne 12 miliónov eur,“ vysvetlil riaditeľ pivovaru Petr Kwaczek.
Sklad disponuje nosníkmi, ktoré boli navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali všetky bezpečnostné požiadavky a zároveň umožnili minimalizovať počet stĺpov v interiéri skladu pre optimálnejšie využitie priestoru. Strecha skladu je konštrukčne pripravená na prípadnú inštaláciu fotovoltickej elektrárne v budúcnosti. Hlavným dodávateľom celej stavby je spoločnosť Dynamik Construction s.r.o.
Sklad využíva energeticky úsporné LED osvetlenie a vykurovanie prostredníctvom tepelných čerpadiel. Na vonkajšie skladovacie plochy bolo osadené pôdne vsakovanie pre dažďovú vodu, ktorá bude zadržiavaná v krajine.
„Som veľmi rád, že tento nový sklad posunie logistiku celého Prazdroja na Slovensku na novú úroveň. Zvýšime flexibilitu, ktorú podporí päť nakladacích rámp, a zároveň zlepšíme podmienky každodennej prevádzky. To nám umožní efektívnejšie reagovať na dopyt a optimalizovať distribúciu našich značiek,“ dodal manažér skladovania pri výrobných závodoch pre Slovensko a Česko Tomáš Sedláček.
Sklad s piatimi nakladacími rampami má rozlohu približne 2500 štvorcových metrov. Súčasťou projektu bola aj úprava vonkajších skladovacích plôch pre obaly s rozlohou 5000 štvorcových metrov a odstránenie pôvodného skladu, ktorý už nevyhovoval aktuálnym požiadavkám pivovaru na procesné usporiadanie skladovacích priestorov. Nový sklad umožní pivovarníkom distribuovať pivo flexibilnejšie a efektívnejšie pri zachovaní vyšších štandardov bezpečnosti práce, čo bude mať pozitívny vplyv na plynulosť dodávok.
„Nový sklad a úprava vonkajších skladovacích plôch pre obaly je pre nás strategickou investíciou, ktorá nielenže zvýši naše logistické kapacity, ale tiež urýchli procesy a prispeje k vyššej bezpečnosti práce. Projekt je ďalším krokom v rámci modernizácie Pivovaru Šariš, do ktorej sme od roku 2022 len v rámci väčších projektov vložili prostriedky v hodnote približne 12 miliónov eur,“ vysvetlil riaditeľ pivovaru Petr Kwaczek.
Sklad disponuje nosníkmi, ktoré boli navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňali všetky bezpečnostné požiadavky a zároveň umožnili minimalizovať počet stĺpov v interiéri skladu pre optimálnejšie využitie priestoru. Strecha skladu je konštrukčne pripravená na prípadnú inštaláciu fotovoltickej elektrárne v budúcnosti. Hlavným dodávateľom celej stavby je spoločnosť Dynamik Construction s.r.o.
Sklad využíva energeticky úsporné LED osvetlenie a vykurovanie prostredníctvom tepelných čerpadiel. Na vonkajšie skladovacie plochy bolo osadené pôdne vsakovanie pre dažďovú vodu, ktorá bude zadržiavaná v krajine.
„Som veľmi rád, že tento nový sklad posunie logistiku celého Prazdroja na Slovensku na novú úroveň. Zvýšime flexibilitu, ktorú podporí päť nakladacích rámp, a zároveň zlepšíme podmienky každodennej prevádzky. To nám umožní efektívnejšie reagovať na dopyt a optimalizovať distribúciu našich značiek,“ dodal manažér skladovania pri výrobných závodoch pre Slovensko a Česko Tomáš Sedláček.