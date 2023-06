V pivovare vo Veľkom Šariši zmodernizovali kotolňu za 1,2 milióna eur

Veľký Šariš 29. júna (TASR) - Pivovar vo Veľkom Šariši zmodernizoval svoju kotolňu za 1,2 milióna eur. Plynový kotol je pritom z pohľadu udržateľnej výroby pripravený spaľovať vodík vyrobený z obnoviteľných zdrojov energie a prevádzke tak pomôže znížiť emisie a spotrebu zemného plynu. Informoval o tom manažér závodu Grzegorz Komora s tým, že rekonštrukcia kotolne je po modernizácii sladovne ďalším významným míľnikom na poli udržateľnosti.



Objasnil, že zníženie energetickej náročnosti o dve merné jednotky na hektoliter stočeného piva bude pri aktuálnych výrobných kapacitách predstavovať celkovú úsporu viac ako 70.000 kubických metrov zemného plynu ročne. "V rámci modernizácie vyberáme nové a vhodné technológie, do ktorých systematicky investujeme. Približujeme sa tak k nášmu cieľu úplne prejsť do roku 2030 na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a byť tak energeticky čo najsebestačnejší," skonštatoval Komora.



Realizácia prerábky kotolne trvala od prvotných štúdií cez projektové plánovanie až po samotnú inštaláciu kotlového zariadenia tri roky. Zamestnancom nové technológie a automatizácia pomôžu bez negatívnych dosahov na počet pracovných miest. "Mnohé úkony, ktoré predtým operátori plynovej kotolne vykonávali manuálne, budú po novom zautomatizované a kontrolu týchto procesov bude možné realizovať z centrálneho 'velína'," upozornil Komora. Nový kotol váži 28 ton, v prevádzke je nonstop a vytvára paru s teplotou 165 stupňov Celzia. Pri jeho výmene bolo nutné použiť autožeriav s nosnosťou 500 ton, ktorý ho vyniesol do výšky 12 metrov.



Pivovar sa snaží zefektívniť spotrebu energií a zároveň sa zameriava na postupné nahradzovanie využívaných zdrojov energie za ekologicky prijateľnejšie. Objem spotrebovanej tepelnej a elektrickej energie sa spoločnosti podarilo minimalizovať o takmer 55 percent. Za posledných desať rokov tiež znížila spotrebu vody a zo 4,21 hektolitra sa v roku 2022 dostala na priemerných 2,73 hektolitra na jeden hektoliter piva.