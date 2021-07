V pláne obnovy budov na rok 2021 sa ráta len s obnovou úradu geodézie

Bratislava 7. júla (TASR) – Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR predložilo na stredajšie rokovanie vlády Plán obnovy relevantných budov 2021. V ňom sa nachádza len jedna budova, a to budova Úradu geodézie, kartografie a katastra SR na Chlumeckého ulici v Bratislave. Rezort v materiáli zdôraznil, že ústredné orgány štátnej správy neposunuli do zoznamu viac projektov budov pravdepodobne pre mnohé ďalšie spôsoby financovania obnovy – napríklad z nových eurofondov alebo z plánu obnovy a odolnosti. Kabinet materiál schválil.



Úrad geodézie má v limite rozpočtu kapitálových výdavkov pre danú investíciu vyčlenených 495.000 eur na rok 2021. "Podľa analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy sú celkové náklady na investíciu 1,4 milióna eur," podotkol rezort v materiáli s tým, že zvyšných zhruba 931.000 eur pôjde z rozpočtu. Pred uvoľnením peňazí by však mal byť projekt predložený na ekonomické hodnotenie Ministerstvu financií SR.



"Z hľadiska prípravy a plnenia plánovanej obnovy budov je dôležité, aby príprava a realizácia stavieb zohľadňovala všetky aspekty ich časového zabezpečenia a možnosti financovania," podotkol rezort v materiáli s tým, že práve táto skutočnosť mala taký významný vplyv na počet plánovaných obnov pri tvorbe tohtoročného plánu obnovy budov v správe ústredných orgánov štátnej správy. "Pričom nejde o nízky záujem ústredných orgánov štátnej správy o obnovu ako takú, ale o zvažovanie možností financovania z nových zdrojov a podmienok, ktoré budú naviazané na ich poskytnutie," dodalo ministerstvo v materiáli.



Ako uzavrel rezort, obnova má za cieľ zlepšiť energetickú hospodárnosť budov, čo môže v konečnom dôsledku znamenať nielen úsporu nákladov na energie a zníženie nákladov na ich prevádzku, ale i zlepšenie pracovného prostredia.