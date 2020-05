V pláne obnovy je i posilnený Mechanizmus na spravodlivú transformáciu

Brusel 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok predstavila detaily rozsiahleho plánu s názvom "EÚ ďalšej generácie", ktorý má prostredníctvom pôžičiek v objeme 750 miliárd eur prispieť k záchrane európskeho hospodárstva po koronakríze. K užitočným nástrojom tohto balíka patrí aj Mechanizmus na spravodlivú transformáciu.



Komisia prostredníctvom plánu na obnovu navrhla posilniť Fond na spravodlivú transformáciu (JTF) o 40 miliárd eur. Cieľom je pomôcť členským štátom pri urýchlení prechodu ku klimatickej neutralite, ku ktorej by mali dospieť do roku 2050.



Komisia vo štvrtok spresnila svoj návrh na poskytovanie pôžičiek vo verejnom sektore v rámci mechanizmu spravodlivého prechodu. Tento nástroj sa bude zavádzať so zapojením Európskej investičnej banky (EIB) a má podporiť investície, ktoré chcú realizovať orgány verejnej správy na zaistenie prechodu na uhlíkovo neutrálnu ekonomiku v prospech regiónov, ktoré sú poznačené vysokou mierou ťažby uhlia alebo uhlíkovo náročných odvetví.



Tento nástroj bude zahŕňať 1,5 miliardy eur cez nevratné granty z rozpočtu EÚ a až 10 miliárd eur v podobe pôžičiek zo zdrojov EIB. Nový nástroj má za cieľ zmobilizovať celkové investície do výšky 25 až 30 miliárd eur na pomoc regiónom, ktoré sú najviac zaťažené dekarbonizáciou a prechodom na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo.



Uvedený finančný nástroj bude prístupný všetkým členským štátom Únie, avšak podporované projekty musia byť v súlade s úverovou politikou EIB.



Investičné oblasti budú zahŕňať energetickú a dopravnú infraštruktúru, siete diaľkového vykurovania, verejnú dopravu, opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, sociálnu infraštruktúru a ďalšie projekty, z ktorých môžu mať priamy úžitok komunity v postihnutých regiónoch, a ktoré pomôžu znížiť sociálno-ekonomické náklady spojené s prechodom na klimaticky neutrálnu ekonomiku.



Plány území s možnosťou získania finančnej podpory cez mechanizmus spravodlivého prechodu pripravujú členské štáty, ktoré ich predložia na schválenie Európskej komisii.



Národné plány poskytnú rámec podpory cez tri piliere mechanizmu spravodlivého prechodu: Fond na spravodlivú transformáciu bude poskytovať granty, osobitná schéma v rámci programu InvestEU pomôže zhromažďovať súkromné investície a navrhuje sa aj úverový rámec pre verejný sektor.



Komisia oznámila, že poskytuje technickú podporu plánom pre spravodlivý prechod najviac postihnutých regiónov všetkým 18 členským štátom, ktoré o to požiadali.



Návrh EK bude prerokovaný s Európskym parlamentom a Radou EÚ, aby mohol byť čo najrýchlejšie schválený. Zároveň bude potrebné podpísať administratívnu dohodu s EIB, aby sa stanovili vykonávacie opatrenia tohto nástroja.



Eurokomisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová v tejto súvislosti pripomenula, že hoci sa EÚ teraz zameriava hlavne na to, aby sa dostala z krízy vyvolanej pandémiou nového koronavírusu, nesmie zabúdať na škody, ktoré planéte spôsobujú klimatické zmeny. "Neexistuje žiadna vakcína proti zmene klímy. Musíme sa však ubezpečiť, že prechod na hospodárstvo, ktoré je uhlíkovo neutrálne, prebehne spravodlivým spôsobom. Dnešný návrh je nevyhnutným nástrojom na zabezpečenie tejto spravodlivosti, ktorý dopĺňa úsilie kohéznej politiky pri podpore regiónov a občanov, ktorí sú najviac ohrození prechodom na uhlíkovo neutrálnu Úniu," uviedla komisárka v správe pre médiá.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)