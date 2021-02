V pláne obnovy je na vzdelávanie plánovaná alokácia 750 miliónov eur

Bratislava 18. februára (TASR) – V pláne obnovy je na oblasť vzdelávania plánovaná alokácia vo výške 750 miliónov eur. Pričom na reformy inkluzívneho vzdelávania má smerovať 100 miliónov eur, na vzdelávanie pre 21. storočie 450 miliónov eur a na zlepšenie výkonu vysokých škôl ďalších 200 miliónov eur. Ministerstvo financií SR vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy.



V oblasti inkluzívneho vzdelávania pre všetky deti sa chcú zamerať na individuálny prístup, pomoc znevýhodneným, desegregáciu či na povinnú predškolskú dochádzku. Z najnovšej verzie plánu obnovy vyplýva, že investície by mali smerovať najmä na nárast kapacít predškolského vzdelávania.



Reforma vzdelávania pre 21. storočie sa plánuje zamerať na kurikulárnu reformu a na prípravu učiteľov na nový obsah výučby. Investície majú ísť najmä na školské kapacity, moderné učebnice a digitálnu infraštruktúru.



Treťou reformou v oblasti školstva je zameranie sa na zlepšenie výkonu vysokých škôl, cieľom ktorej je hodnotenie tvorivej činnosti, zameranie na výskum a výstupy či excelentné vzdelávacie kapacity. Investície v plánovanej výške 200 miliónov eur by mali smerovať na strategický rozvoj univerzít, modernizáciu budov, digitálne vybavenie, zlučovanie univerzít do excelentných univerzitných kampusov.



Na vedu, výskum a inovácie má v rámci plánu obnovy smerovať 700 miliónov eur

Do reforiem vo sfére vedy, výskumu a inovácií má z európskeho nástroja na obnovu ekonomiky natiecť celkovo 700 miliónov eur. Ministerstvo financií SR vo štvrtok na svojej webovej stránke zverejnilo nové informácie o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy.



V rámci oblasti vedy, výskumu a inovácií chce Slovensko realizovať dve reformy, a to efektívne riadenie a reforma financovania a druhou je lákanie a udržanie talentov. Investície v rámci reformy efektívne riadenie a reformy financovania majú ísť podľa najnovšej verzie plánu obnovy na podporu výskumu či súkromných investícií a digitalizácie. Na tento zámer je plánovaná alokácia vo výške 600 miliónov eur.



Balík 100 miliónov eur má smerovať na reformu, ktorej cieľom bude lákanie a udržanie talentov.