< sekcia Ekonomika
V pláne obnovy pre rok 2026 nie sú zaradené žiadne verejné budovy
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré tieto budovy vlastnia a využívajú, totiž nenavrhli žiadne budovy na obnovu v tomto roku.
Autor TASR
Bratislava 20. mája (TASR) - Do plánu obnovy relevantných budov v roku 2026 nie sú zaradené žiadne verejné budovy. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, ktoré tieto budovy vlastnia a využívajú, totiž nenavrhli žiadne budovy na obnovu v tomto roku. Vyplýva to z návrhu plánu obnovy relevantných budov 2026, ktorý vláda v stredu vzala na vedomie. Materiál na vládu predložil minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD).
Cieľom pre rok 2026 bolo obnoviť 47.644 štvorcových metrov (m2) podlahovej plochy verejných budov, teda 3 % z celkovej podlahovej plochy budov, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na ich energetickú hospodárnosť. Podľa zoznamu týchto budov k 31. decembra 2025 ich celkové podlahové plochy dosiahli takmer 1,59 milióna m2.
Ministerstvo dopravy (MD) SR doteraz spracovalo plány obnovy relevantných budov pre roky 2015 až 2025. Vlani boli na obnovu určené dve budovy ministerstva vnútra a jedna budovu ministerstva financií s podlahovou plochou vyše 11.000 m2. Predpoklad ukončenia ich obnovy je v tomto roku.
MD sa podieľalo na príprave nového finančného nástroja na obnovu verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR. Na základe výzvy mohli verejné subjekty financovať 100 % oprávnených nákladov na obnovu historickej a pamiatkovo chránenej verejnej budovy, ak dosiahnu úsporu aspoň 30 % primárnej energie. Podávanie žiadostí už bolo ukončené pre naplnenie pridelenej alokácie zdrojov. MD predpokladá, že po spustení výziev v rámci Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 sa obnova verejných budov zintenzívni.
Členské štáty Európskej únie majú podľa smernice z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti od roku 2014 každoročne obnovovať 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Miera obnovy vo výške 3 % sa vypočítava z celkovej podlahovej plochy budov s celkovou úžitkovou podlahovou plochou nad 250 m2, ktoré k 1. januáru daného roku nespĺňajú národné minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť (relevantné budovy). Ročný cieľ úspor energie bol určený vo výške 52,17 gigawatthodín za rok.
Cieľom pre rok 2026 bolo obnoviť 47.644 štvorcových metrov (m2) podlahovej plochy verejných budov, teda 3 % z celkovej podlahovej plochy budov, ktoré nespĺňajú minimálne požiadavky na ich energetickú hospodárnosť. Podľa zoznamu týchto budov k 31. decembra 2025 ich celkové podlahové plochy dosiahli takmer 1,59 milióna m2.
Ministerstvo dopravy (MD) SR doteraz spracovalo plány obnovy relevantných budov pre roky 2015 až 2025. Vlani boli na obnovu určené dve budovy ministerstva vnútra a jedna budovu ministerstva financií s podlahovou plochou vyše 11.000 m2. Predpoklad ukončenia ich obnovy je v tomto roku.
MD sa podieľalo na príprave nového finančného nástroja na obnovu verejných budov z Plánu obnovy a odolnosti (POO) SR. Na základe výzvy mohli verejné subjekty financovať 100 % oprávnených nákladov na obnovu historickej a pamiatkovo chránenej verejnej budovy, ak dosiahnu úsporu aspoň 30 % primárnej energie. Podávanie žiadostí už bolo ukončené pre naplnenie pridelenej alokácie zdrojov. MD predpokladá, že po spustení výziev v rámci Programu Slovensko na roky 2021 až 2027 sa obnova verejných budov zintenzívni.
Členské štáty Európskej únie majú podľa smernice z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti od roku 2014 každoročne obnovovať 3 % z celkovej podlahovej plochy vykurovaných a chladených budov, ktoré vlastnia a využívajú ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy. Miera obnovy vo výške 3 % sa vypočítava z celkovej podlahovej plochy budov s celkovou úžitkovou podlahovou plochou nad 250 m2, ktoré k 1. januáru daného roku nespĺňajú národné minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť (relevantné budovy). Ročný cieľ úspor energie bol určený vo výške 52,17 gigawatthodín za rok.