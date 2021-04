V Podbrezovej začína sa rekonštrukcia štátnej cesty, budú obmedzenia

Podbrezová 6. apríla (TASR) – Plánovaná rekonštrukcia štátnej cesty I/66 v Podbrezovej, ktorá je už dlhý čas v havarijnom stave, by sa mala začať v stredu (7. 4.). Vozovka bude priechodná v jednom jazdnom pruhu pre oba smery jazdy a v úseku 100 až 200 metrov ju budú riadiť regulovčíci a svetelná signalizácia. Počas celého dňa môže dochádzať ku kolónam. Informuje o tom okresný brezniansky magistrát na svojom webe s tým, že práce by mali trvať zhruba päť mesiacov.



Oporný múr cesty I/66 v úseku súbežne s areálom spoločnosti Železiarne Podbrezová (ŽP) je dlhodobo v havarijnom stave z dôvodu poškodenej cestnej kanalizácie a následných priesakov povrchových vôd do konštrukcie múru. Je preto nevyhnutné okrem neho opraviť nefunkčné odvodnenie, nebezpečný chodník a asfaltový povrch vozovky.



Podľa technického riaditeľa ŽP Milana Srnku účastníci cestnej premávky z cesty nevidia výraznú degradáciu oporného múru s rizikom zrútenia, ktorý drží celé teleso cesty a ktorý je majetkom Slovenskej správy ciest (SSC). "V niektorých miestach v minulosti už došlo k prepadnutiu časti chodníka do areálu železiarní a naša spoločnosť na vlastné náklady poškodenú časť opravila. Celkovú opravu považujeme za akútnu," zdôraznil Srnka.



Investorom stavby je SSC a zhotoviteľom spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš. Predmetom zákazky je oprava cestnej kanalizácie, chodníka, krytu vozovky a oporného múru v úseku cesty I/66 v súbehu s areálom ŽP. Práce sú rozčlenené na dve etapy. Prvá, najzávažnejšia, sa týka opravy a výmeny kanalizácie, opravy chodníka, koruny oporného múru, oplotenia a cesty. V druhej príde na rad oprava oporného múru zvnútra areálu ŽP, ktorá už nebude tak obmedzovať automobilovú dopravu.



Ako informoval Pavol Strečok zo SSC pôvodným zámerom bolo opraviť iba oporný múr zo strany areálu ŽP. Keď však urobili diagnostiku zistili, že kanalizácia uložená v chodníku je v dezolátnom stave a na mnohých miestach prepúšťa vodu.



"Pôvodne malý projekt s nákladmi do 180.000 eur sa tak rozrástol na 930.000 eur pričom predpokladáme ďalšie zvýšenie nákladov z titulu realizácie obchádzkových trás, opravy vnútroareálových komunikácií ŽP a prípadného odklonu tranzitu cez dopravný koridor Podbrezová na iné, cez Donovaly a diaľnicu D1. Predpokladám, že náklady na stavbu sa vyšplhajú cez milión eur," konštatoval Strečok.



Cesta je hlavnou spojnicou medzi Banskou Bystricou a Breznom, ktoré sa tiež zapojilo do celého procesu prípravy rekonštrukcie. Podľa dopravnej analýzy prejde denne týmto úsekom skoro 20.000 áut.



"Čaká nás náročné obdobie, ktoré si bude vyžadovať veľa trpezlivosti, ale veríme, že opravená cesta výrazne prispeje k bezpečnosti cestnej premávky," doplnil starosta Podbrezovej Ladislav Kardhordó.