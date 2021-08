V podkladoch k tendrom NCZI majú byť chyby

Bratislava 26. augusta (TASR) – Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) nedávno vyhlásilo verejné obstarávania spolu za viac ako 58 miliónov eur. V podkladoch sa však vyskytli viaceré nezrovnalosti a chyby. Upozornilo na to občianske združenie Slovensko.Digital. Vicepremiérka Veronika Remišová očakáva, že sporné tendre NCZI budú vypísané nanovo.



Tendre sa týkajú napríklad poskytovania podporných služieb na zabezpečenie prevádzky informačných systémov NCZI. Podľa Slovensko.Digital sa v dokumentoch k verejným obstarávaniam vyskytli viaceré nezrovnalosti.



„Nápadne sa to v oboch prípadoch podobá na klasický scenár z minulosti - budúci dodávateľ si pripravil súťaž, urobil si vyhodnotenie, ktoré pozície má a ktoré nie, a poslal to budúcemu zákazníkovi. Akurát niekto do finálnej podoby podkladov prekopíroval aj interné poznámky," poukázalo. Takéto chyby podľa združenia vyvolávajú otázky o spôsobe nákupu zo strany NCZI.



Ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová očakáva, že sporné tendre NCZI budú vypísané nanovo, inak by nemohli byť preplatené z eurofondov. Zároveň považuje kritiku medializovaného verejného obstarávania NCZI za opodstatnenú.



„Očakávam, že obe súťaže budú vypísané nanovo v súlade s princípmi dobre spravovaného IT, ktoré vláda odsúhlasila v minulom roku," uviedla Remišová. Dodala, že ak by sa tak nestalo, MIRRI by nemohlo schváliť preplatenie eurofondových projektov, ktorých súčasťou boli aj sporné verejné obstarávania.



Zdravotnícke IT systémy sú zákonom oddelené od ostatných IT systémov štátu a vyhradené pre NCZI, ktoré spadá pod ministerstvo zdravotníctva, pretože obsahujú citlivé informácie pacientov.