V podtatranskom regióne rozšíria spoje o 260.000 kilometrov

Poprad 8. decembra (TASR) – V rámci zmien v prímestských spojoch pod Tatrami dôjde podľa popradskej Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) k zlepšeniu orientácie pri cestovaní, zvýšeniu rýchlosti aj k rozšíreniu ponuky. O zmenách informovala v stredu na tlačovej konferencii riaditeľka spoločnosti Marianna Krajčová Gočová.



"S veľkými pripravovanými zmenami cestovných poriadkov reflektujeme na potreby regiónov a cestujúcej verejnosti. Predpokladáme, že sa tak zvýši počet cestujúcich. Účelom je tiež viac obsluhovať tatranský región," uviedla.



Vedúci organizácie dopravy SAD Poprad Róbert Nagy doplnil, že v tomto smere sa rozšíria spoje o 260.000 kilometrov. Posilní sa doprava najmä v oblasti Vysokých Tatier a Zamaguria, zhustí sa doprava na hlavných ťahoch počas pracovných dní i víkendov a vytvorí sa tzv. taktový interval. "Cieľom je zjednodušiť dopravu, aby naši cestujúci vedeli, že napríklad každú hodinu o 40. minúte ide spoj, ktorý potrebujú bez ohľadu na deň. Zároveň každú linku označujeme číslom na orientačnej tabuli," konkretizoval Nagy. Zároveň sa podľa neho zoptimalizujú a zrýchlia jazdné doby, aby tak bola verejná doprava atraktívnejšia.



Podľa neho je jasné, že nie všetky zmeny budú cestujúci vnímať pozitívne, práve na to slúžia kontaktný formulár a infolinka, kam môžu adresovať svoje výhrady. Všetci zároveň dostanú pri vstupe do jednotlivých liniek informačný letáčik, kde nájdu všetko potrebné. Informácie o zmenách platných od 12. decembra nájdu cestujúci aj na internetovej stránke SAD Poprad.



Hlavným objednávateľom výkonov spoločnosti je Prešovský samosprávny kraj (PSK), ktorý linky aj dotuje a ročne si objednáva približne 7,5 milióna kilometrov. "Už minulý rok sme začali s výraznou reorganizáciou liniek a predložili sme návrh nových Tatra liniek, aby bola verejná doprava atraktívna. PSK toto naše podanie posúdil, malo to už platiť minulý rok, avšak pandémia zámery odsunula. Preto tieto zmeny začnú platiť od 12. decembra, keď menia všetci dopravcovia na Slovensku cestovné poriadky hlavne prímestských a diaľkových liniek. Chceme na tieto úpravy nadviazať, aby cestujúci nemali zmätok v doprave a vedeli sa rýchlo zorientovať," doplnil vedúci dopravy SAD Poprad Marek Modranský.