V Poloninách vzniká 90-kilometrový cyklookruh

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavol Ďurčo

Snina/Prešov 4. februára (TASR) – Prepojiť najvýznamnejšie atrakcie a scenérie v okolí vodnej nádrže Starina, a tým podporiť rozvoj turizmu v málo rozvinutom regióne Sninského okresu má za cieľ 92,06 kilometra dlhá cyklotrasa Poloniny Trail. Projekt s rozpočtom viac ako 17 miliónov eur vzniká v rámci aktivity Catching-up Regions podporovanej Svetovou bankou. Ako sa pre TASR vyjadrila Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý je projektovým koordinátorom, najnáročnejšími pri realizácii projektu sú najmä majetkovo-právne vyrovnania pozemkov, na ktorých sa majú cyklochodníky nachádzať." predstavila projekt vedúca oddelenia strategického rozvoja sninského mestského úradu Erika Jankajová.Podľa Jeleňovej je projekt pre svoju náročnosť rozdelený do troch etáp. V rámci prvej by sa do konca roka 2023 mali vybudovať úseky Snina – Stakčín a Ulič – Uličské Krivé. "" priblížila pre TASR s tým, že k týmto úsekom už kraj disponuje dokumentáciou pre územné rozhodnutie. V rovnakom programovom období plánuje kraj zrealizovať aj druhú etapu projektu, v rámci ktorej by sa mal modernizovať 16 kilometrov dlhý úsek Jalová – Ruské." doplnila Jeleňová s tým, že proces prípravy tejto etapy, vzhľadom na zložitosť terénu a očakávanú náročnosť pri majetkovo-právnom vyrovnaní, predpokladá kraj na obdobie rokov 2021 až 2025. Podotkla pritom, že v rámci tretej etapy kraj už teraz "", keďže je potrebné zvážiť vhodne použité technológie a materiály. "" ozrejmila.Ako Jeleňová dodala, projekt Poloniny Trail je vnímaný ako pilotný najmä čo sa týka takzvaného integrovaného prístupu. "" vysvetlila s tým, že okrem samotnej výstavby cyklookruhu a turistickej infraštruktúry má projekt podporiť aj rozvoj služieb a malého a stredného podnikania v okrese. Kraj vyvíja aktivity aj v tejto oblasti a podľa Jeleňovej slov dosiaľ eviduje len pozitívne odozvy.