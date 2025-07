V poľskom Baltskom mori objavili veľké ložisko ropy a plynu

Svinoústie 21. júla (TASR) - Kanadská spoločnosť Central European Petroleum (CEP) v pondelok oznámila objav najväčšieho ložiska ropy a zemného plynu v Poľsku. Ložisko Wolin East v Baltskom mori pri Svinoústí potvrdil prieskumný vrt ukončený vo februári, spoločnosť výsledky zverejnila až teraz. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.



Podľa údajov CEP ložisko obsahuje 22 miliónov ton ťažiteľnej ropy a kondenzátu a 5 miliárd kubických metrov obchodovateľného plynu. V rámci celej koncesie Wolin odhaduje firma viac než 33 miliónov ton ropy a 27 miliárd kubických metrov plynu. Ide tak o najväčší objav konvenčných ložísk v Poľsku a jeden z najvýznamnejších v Európe za posledné desaťročie.



„Je to najväčší objav ropy v Európe za posledných desať rokov,“ uviedol generálny riaditeľ CEP Rolf Skaar. Dodal, že objem ložiska je porovnateľný s poľským Barnówko-Mostno-Buszewo, kde je ťažiteľných približne 100 miliónov barelov (1 barel = 159 litrov) ropy.



CEP začína hľadať partnerov pre komerčnú ťažbu a je ochotná ponúknuť aj väčšinový podiel. „Máme 100-percentný podiel, takže máme úplnú flexibilitu. Môžeme predať všetko, malú časť alebo väčšinový balík. Závisí to od toho, čo chce trh, aké dostaneme ponuky a čo rozhodnú naši akcionári,“ povedal Skaar. V minulosti rokovali aj s bývalým PGNiG, dnes súčasťou Orlenu.



Projekt má potenciál výrazne zvýšiť domácu produkciu ropy a plynu. Firma plánuje po dokončení dokumentácie požiadať o ťažobnú licenciu. Blízkosť existujúcej infraštruktúry a plytké vody podľa Skaara znižujú náklady aj environmentálnu záťaž.



Poľsko v uplynulých rokoch investovalo viac než miliardu eur do rozvoja LNG terminálu v prístavnom meste Svinoústie. Od tohto terminálu bol v roku 2022 dokončený plynovod na Slovensko.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)