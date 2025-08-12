< sekcia Ekonomika
V Poľsku ku koncu februára pracovalo 1,057 milióna cudzincov
Autor TASR
Varšava 12. augusta (TASR) - Celkový počet zahraničných pracovníkov v Poľsku ku konca februára 2025 dosiahol 1.057.400, oznámil v utorok poľský štatistický úrad (GUS). V medziročnom porovnaní sa ich počet zvýšil o 5,3 % a medzimesačne o 1,2 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.
Podiel zahraničných pracovníkov na poľskom trhu práce dosiahol po februári 6,4 %, uviedol ďalej GUS. Najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich v Poľsku boli občania Ukrajiny (67 %), ktorých počet dosiahol 708.900, čo predstavuje medziročný nárast o 2,7 % a medzimesačný nárast o jedno percento.
