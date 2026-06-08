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V Poľsku museli obmedziť výrobu elektriny zo solárnych panelov

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Na snímke solárny systém. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Dôvodom bol prebytok energie v sieti.

Autor TASR
Varšava 8. júna (TASR) - Poľský prevádzkovateľ prenosovej sústavy PSE počas víkendu opakovane obmedzoval výrobu elektriny z fotovoltických zdrojov pre prebytok energie v sieti. V niektorých hodinách museli byť odstavené solárne elektrárne s výkonom vyše dva gigawatty (GW) a ceny elektriny klesli pod nulu. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.

Spoločnosť PSE pristúpila k redukciám najmä počas slnečných víkendových dní, keď je spotreba elektriny nižšia. Najväčšie obmedzenia zaznamenala 4. júna, keď z prevádzky dočasne vyradila fotovoltické zdroje s výkonom viac ako 2,4 GW. K ďalším zásahom došlo aj počas víkendu.

Dôvodom opatrení bol nadbytok elektriny z obnoviteľných zdrojov oproti aktuálnemu dopytu. Prevádzkovateľ pred obmedzením výroby využíva znižovanie výkonu konvenčných elektrární aj export elektriny do zahraničia, aby zachoval stabilitu sústavy.

Prebytok výroby sa prejavil aj na trhu s elektrinou. Počas víkendu ceny na krátkodobom trhu v niektorých intervaloch klesli pod nulu. Najnižšia hodnota dosiahla 6. júna približne mínus 100 zlotých (23,6 eura) za megawatthodinu.

Podľa údajov think-tanku Forum Energii bolo od začiatku roka v dôsledku nútených obmedzení výroby nevyužitých približne 0,9 terawatthodiny elektriny z obnoviteľných zdrojov. Za celý rok 2025 tento objem predstavoval takmer 1,4 terawatthodiny.

(1 EUR = 4,2338 PLN)





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
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