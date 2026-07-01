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V Poľsku sa skončilo zastropovanie cien palív
Analytici zároveň predpokladajú návrat výraznejších cenových rozdielov medzi jednotlivými čerpacími stanicami.
Autor TASR
Varšava 1. júla (TASR) - V stredu sa v Poľsku skončilo dočasné zastropovanie cien pohonných látok v rámci balíka „Ceny paliva nižšie“ (CPN). Podľa vyjadrenia analytičky kancelárie Reflex Urszuly Ciešlakovej sa ceny benzínu aj motorovej nafty na čerpacích staniciach zvýšia približne o 30 až 50 grošov na liter (7 až 12 centov). Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Ciešlaková pre PAP uviedla, že dôvodom je návrat sadzby DPH z 8 % na 23 %. Podľa analýz Reflexu by rast cien mohol presiahnuť aj 50 grošov na liter, očakávané zvýšenie však odhaduje na približne 30 až 50 grošov.
Analytici zároveň predpokladajú návrat výraznejších cenových rozdielov medzi jednotlivými čerpacími stanicami. Počas platnosti balíka CPN boli ceny vyrovnané, keďže maximálne ceny vyhlasované ministerstvom energetiky obmedzovali aj ceny na staniciach pri diaľniciach, ktoré bývajú spravidla vyššie. Na sociálnych sieťach sa už objavili zábery staníc, na ktorých po polnoci cena stúpla aj o jeden zlotý.
Kancelária Reflex neočakáva prudký pokles veľkoobchodných cien palív, ktorý by kompenzoval vyššiu DPH. Na veľkoobchodný trh podľa kancelárie v súčasnosti vplývajú makroekonomické faktory vrátane oslabenia zlotého a zastavenia poklesu cien ropy.
Balík CPN zaviedla vláda koncom marca po raste cien ropy a palív na svetových trhoch v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Opatrenia zahŕňali zníženie DPH na benzín, naftu a biopalivá na 8 % z 23 %, zníženie spotrebnej dane a zastropovanie maximálnych cien palív.
(1 EUR = 4,2955 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Ciešlaková pre PAP uviedla, že dôvodom je návrat sadzby DPH z 8 % na 23 %. Podľa analýz Reflexu by rast cien mohol presiahnuť aj 50 grošov na liter, očakávané zvýšenie však odhaduje na približne 30 až 50 grošov.
Analytici zároveň predpokladajú návrat výraznejších cenových rozdielov medzi jednotlivými čerpacími stanicami. Počas platnosti balíka CPN boli ceny vyrovnané, keďže maximálne ceny vyhlasované ministerstvom energetiky obmedzovali aj ceny na staniciach pri diaľniciach, ktoré bývajú spravidla vyššie. Na sociálnych sieťach sa už objavili zábery staníc, na ktorých po polnoci cena stúpla aj o jeden zlotý.
Kancelária Reflex neočakáva prudký pokles veľkoobchodných cien palív, ktorý by kompenzoval vyššiu DPH. Na veľkoobchodný trh podľa kancelárie v súčasnosti vplývajú makroekonomické faktory vrátane oslabenia zlotého a zastavenia poklesu cien ropy.
Balík CPN zaviedla vláda koncom marca po raste cien ropy a palív na svetových trhoch v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe. Opatrenia zahŕňali zníženie DPH na benzín, naftu a biopalivá na 8 % z 23 %, zníženie spotrebnej dane a zastropovanie maximálnych cien palív.
(1 EUR = 4,2955 PLN)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)