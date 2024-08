V polyfunkčnej budove v Považskej Bystrici vznikne škôlka pre 100 detí

Považská Bystrica 8. augusta (TASR) - V polyfunkčnej budove bývalej strednej zdravotníckej školy na Ulici odborov v Považskej Bystrici vzniknú po prestavbe priestory pre materskú školu. Na zvýšenie kapacity materskej školy získala radnica 610.000 eur z plánu obnovy. TASR o tom informovala považskobystrická hovorkyňa Iveta Pagáč Kováčiková.



Na treťom a štvrtom nadzemnom podlaží podľa nej vybúrajú staré priečky a vybudujú sa triedy, kuchyňa, výdajné miesta stravy, kuchynský výťah, sklady, šatne, zázemie pre zamestnancov, sociálne zariadenia a relaxačný blok so saunou a odpočinkovou miestnosťou. Okrem toho pribudne aj osobný výťah. Práce zahŕňajú aj zníženie stropov, rekonštrukciu elektrických rozvodov, kúrenia a zdravotechniky.



V budove v 60. rokoch minulého storočia sídlilo generálne riaditeľstvo bývalých Považských strojární. Mesto budovu vymenilo za pozemky pod cestami s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK) v roku 2018. Aktuálne v nej sídli vedenie Mestských športových klubov Považská Bystrica a občianske združenie venujúce sa ľuďom s autizmom.



S prácami by mali začať na jeseň, po prestavbe do objektu presťahujú elokované pracovisko materskej školy, ktoré aktuálne sídli v prenájme na Mierovej ulici. Kapacita materskej školy bude 100 miest.