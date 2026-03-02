Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V pondelok bola koordinačná porada k obnove výroby hliníka v Slovalco

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD). Foto: TASR - Martin Baumann

Na koordinačnom stretnutí s predstaviteľmi sa zúčastnil premiér Robert Fico, minister financií Ladislav Kamenický, ministerka hospodárstva Denisa Saková aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.

Autor TASR
Bratislava 2. marca (TASR) - Prvá koordinačná porada majiteľov spoločnosti Slovalco a predstaviteľov vlády vo veci opätovného obnovenia výroby primárneho hliníka v Žiari nad Hronom sa uskutočnila v pondelok na Úrade vlády (ÚV) SR. Nadviazala tak na dohodu pri podpise memoranda v piatok (27. 2.). Informoval o tom ÚV v pondelok na sociálnej sieti.

„Na dnešnom rokovaní zúčastnení preberali postup pri predkladaní zmeny štátnej schémy na podporu energeticky náročných odvetví Európskej komisii, ako aj prípravu ďalších nevyhnutných dokumentov. Cieľom je, aby čiastočná obnova produkcie začala už v roku 2026. A v plnom rozsahu v roku 2027,“ priblížil úrad vlády.

Na koordinačnom stretnutí s predstaviteľmi Slovalco sa zúčastnil premiér Robert Fico (Smer-SD), minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD), ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) aj minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS).

Ako v piatok po podpise memoranda o porozumení v Žiari nad Hronom uviedol Fico, vláda má eminentný záujem, aby sa výroba v hlinikárni Slovalco obnovila v roku 2027. Memorandum podľa neho obsahuje návrhy konkrétnych krokov, ktoré by mali pomôcť žiarskej hlinikárni k opätovnému reštartu. Ide napríklad o zmenu schémy kompenzácie pre energeticky náročné podniky či dlhodobú dodávku elektriny do fabriky v Žiari nad Hronom za komerčné ceny.
Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027