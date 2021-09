Na pondelkovom programe tripartity je i Krajniakova reforma 1. piliera

Bratislava 24. septembra (TASR) – V pondelok 27. septembra poobede bude rokovať tripartita. Na programe majú sociálni partneri aj reformu 1. penzijného piliera, teda novelu zákona o sociálnom poistení z dielne ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina). K tejto novele dostalo ministerstvo práce v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK) celkovo 258 pripomienok, z toho 103 zásadných. Akceptovalo 113 pripomienok a z toho 16 zásadných.



Z vyhodnotenia MPK vyplýva, že Krajniak nechce upustiť od zrušenia odvodových stropov a ani od rodičovského dôchodku. Rezort práce neakceptoval ani pripomienku Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), aby sa individuálny dôchodkový strop po 40 odpracovaných rokov takisto naviazal na strednú dĺžku dožitia.



Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR vo svojom stanovisku uviedla, že nie je za vytvorenie rodičovského dôchodku. Odborári tento nový typ dôchodku závisiaci predovšetkým od pracujúcich detí dôchodcov považujú za nesprávny a nespravodlivý. "Keďže nebude mať každý rodič nárok na takto nazvaný dôchodok, bude znamenať diskrimináciu tých rodičov, ktorých deti zo zdravotných dôvodov nemôžu alebo nechcú pracovať, ale aj rodičov, ktorých deti pracujú v zahraničí alebo ich deti zomreli, či sú tiež už dôchodcovia," napísali odborári. KOZ nesúhlasí ani so zvyšovaním dôchodkového veku podľa priemerného veku dožitia bez určenia stropu.



Spokojné s návrhom nie sú ani Spoločné odbory Slovenska (SOS), novelu považujú za "odchýlenie od deklarovaných prísľubov" z programového vyhlásenia vlády. "Odporúčame predkladateľovi, aby začal serióznu a nie jednostrannú diskusiu o celkovom nastavení životnej úrovne ekonomicky neaktívnych občanov SR, a to vzhľadom na deklarované ústavné princípy," napísali odborári.



Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) v stanovisku napísala, že žiada upustiť od všetkých návrhov dôchodkového systému, ktoré zhoršujú udržateľnosť verejných financií a sú v rozpore s programovým vyhlásením vlády. Asociácia chce, aby takéto návrhy štát predstavil až vtedy, keď bude známy návrh komplexnej daňovo-odvodovej reformy. APZD nesúhlasí so zavedením rodičovského dôchodku ani so zrušením odvodových stropov.



So zrušením stropov nesúhlasí ani Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR. Podľa nej to zvýši celkové odvodové zaťaženie práce, čo je v rozpore s programovým vyhlásením vlády. "Navyše, zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu na určenie nemocenských dávok a dávky v nezamestnanosti zo súčasného dvojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu na 2,5-násobok považujeme vo vzťahu k navrhovanému zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu za neadekvátne," dodala asociácia.