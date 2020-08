V pondelok má rokovať tripartita, v programe je aj minimálna mzda

Bratislava 19. augusta (TASR) - Budúci týždeň v pondelok (24. 8.) bude po troch mesiacoch rokovať Hospodárska a sociálna rada SR. Zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov čaká rozsiahly program, v ktorom nechýba návrh na stanovenie minimálnej mzdy v budúcom roku či návrh zákona o 13. dôchodku.



Tripartita má po nástupe novej vlády Igora Matoviča (OĽANO) oficiálne rokovať druhýkrát, naposledy sa stretla 21. mája tohto roka. Hlavnou témou rokovania bude najmä minimálna mzda. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) už začiatkom augusta informoval, že zamestnávatelia ani odborári nechcú ustúpiť zo svojich požiadaviek. Po tom, ako sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli, ministerstvo práce predložilo návrh na jej zvýšenie na 620 eur v hrubom a chce zaviesť aj tzv. štartovaciu minimálnu mzdu pre dlhodobo nezamestnaných vo výške 465 eur v hrubom vyjadrení. Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu sa už skončilo. Vznesených bolo 37 pripomienok, z toho 16 bolo zásadných.



Dôchodcovia v minulosti dostávali vianočný príspevok koncom roka, bývalá vláda však schválila 13. dôchodok, ktorý ho mal už v tomto roku nahradiť. Jeho výška mala byť pre jednotlivých poberateľov na základe súčasných priemerných jednotlivých dôchodkov. Ministerstvo práce však pripravilo zmeny. Po novom senior s dôchodkom do 214,82 eura má dostať 13. dôchodok v sume 300 eur, pričom si oproti vianočnému príspevku z minulosti polepší o 100 eur. Senior s dôchodkom 300 eur dostane 13. dôchodok vo výške 269,34 eura, senior so 400-eurovým dôchodkom dostane 233,34 eura, senior s 500-eurovým dôchodkom dostane 197,34 eura, pričom tento dôchodca by v minulosti dostal vianočný príspevok vo výške 71,86 eura.



Okrem návrhov z dielne ministerstva práce má tripartita prerokovať aj návrhy Ministerstva financií (MF) SR. Rezort pripravil návrh zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, návrh zákona o bankách, návrh zákona o dani z pridanej hodnoty, ako aj novelu zákona o dani z príjmov.