Pondelok 16. marec 2026
V pondelok rano sa ceny ropy vyvíjali zmiešane, očakáva sa ďalší rast

Autor TASR
Singapur 16. marca (TASR) - Ceny ropy sa v úvode pondelkového obchodovania vyvíjali zmiešane. Predpokladá sa však ich ďalší rast, keďže vojna USA a Izraela proti Iránu vstúpila do tretieho týždňa, čo ohrozuje ropnú infraštruktúru a udržiava Hormuzský prieliv uzavretý. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.04 h SEČ 104,16 USD (90,76 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,02 USD (0,99 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 98,66 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 5 centov (0,07 %).

Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v nedeľu (15. 3.) uviedla, že na trh sa čoskoro začne dodávať rekordných viac ako 400 miliónov barelov ropy z núdzových rezerv. Ropu z ázijských zásobníkov uvoľnia okamžite a dodávky z európskych a amerických rezerv budú k dispozícii koncom marca, uviedla agentúra. Americký prezident Donald Trump však pohrozil ďalšími útokmi na iránsky ropný exportný uzol na ostrove Charg po tom, ako Spojené štáty zaútočili v tejto oblasti na vojenské ciele.

Trumpova administratíva podľa troch zdrojov oboznámených so situáciou odmietla snahy spojencov na Blízkom východe o začatie diplomatických rokovaní. Zároveň Irán odmietol možnosť akéhokoľvek prímeria, kým sa neskončia útoky USA a Izraela, čo stlmilo nádeje na skoré ukončenie konfliktu.

(1 EUR = 1,1476 USD)
