V ponuke Kauflandu nájdete hydinu a vajcia predovšetkým zo Slovenska

Bratislava 7. mája (OTS) - Kaufland dlhodobo podporuje slovenských dodávateľov a tým posilňuje domácu ekonomiku a podporuje zvyšovanie zamestnanosti v regiónoch. Inak to nie je ani v prípade dodávateľov hydiny či vajec. „“ zdôraznila, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko. Spoločnosť tak reaguje na štatistiky, ktoré boli tento týždeň zverejnené na základe prieskumu Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.Jediný sortiment v rámci hydiny, ktorý je potrebné dovážať, sú husi, kačice a morky, ktoré slovenskí dodávatelia v zásade neponúkajú. Tieto pochádzajú prevažne z chovov v Maďarsku. Minulý rok reťazec rozšíril aj vlastnú privátnu značku K-Purland o hydinové produkty od poctivých a overených slovenských a českých farmárov. „“ doplnila hovorkyňa.V prípade slepačích vajec od slovenských dodávateľov predstavoval minulý rok podiel na predaji 97 %. „“ vysvetlila. Reťazec prihliada aj na podmienky na farmách. „“ dodala hovorkyňa. Dnes tak zákazníci nájdu v ponuke prevažne vajcia pochádzajúce z podstielkového a voľného chovu.Podiel slovenskej hydiny a vajec na pultoch Kauflandu je pritom nadpriemerný aj z pohľadu počtu vystavení. Z dát prieskumu GfK z júla 2019 o podiele vystavených slovenských produktov v reťazcoch vyplynulo, že kým priemerný podiel v rámci hydiny je 59 %, v Kauflande je to až 62 %. Pokiaľ ide o absolútny počet vystavení slovenských výrobkov, v Kauflande ich je na pultoch až 60, čo je takmer dvojnásobok priemeru (31). Ešte jednoznačnejšie vychádza toto porovnanie v prípade slovenských vajec. Priemerný podiel slovenských výrobkov v regáloch slovenských obchodov je 70 %, zatiaľ čo v Kauflande je to až 86 % a toto číslo medziročne neustále stúpa. V absolútnych číslach vystavení slovenských výrobkov má Kaufland v predajniach 130 výrobkov oproti celoslovenskému priemeru na úrovni 44. Vystavením produktov sa zvyšuje ich viditeľnosť a tým aj ich predajnosť.Pre reťazec je veľmi dôležitá podpora slovenských dodávateľov v prípade hydiny, vajec aj všetkých ostatných druhov sortimentu. I keď aktuálna situácia predstavuje výrazný tlak na sektor potravinárstva, Kaufland deklaruje svoju podporu, pretože vďaka silnej slovenskej produkcii je možné podržať slovenskú ekonomiku a zabezpečiť v regiónoch zamestnanosť. „“ uzavrela