V posledný deň dodávok plynu cez Ukrajinu Gazprom redukuje jeho objem

Moskva 31. decembra (TASR) - Ruský plynárenský koncern Gazprom pošle v posledný deň roka a zároveň posledný deň platnosti súčasnej tranzitnej dohody medzi Moskvou a Kyjevom do Európy cez Ukrajinu nižší objem plynu. Informovala o tom agentúra Reuters.



Gazprom uviedol, že v utorok pošle do Európy cez Ukrajinu 37,2 milióna kubických metrov (m3) zemného plynu. Na porovnanie, v pondelok (30. 12.) predstavovali dodávky 42,4 milióna m3. V stredu by sa tok plynu z Ruska cez územie Ukrajiny mal už v prvých hodinách nového roka zastaviť úplne, keďže platnosť tranzitnej dohody medzi Ukrajinou a Ruskom sa končí. Ukrajina odmietla rokovať o novej tranzitnej dohode a informovala, že po ukončení jej platnosti sa ruský plyn cez jej územie prepravovať nebude.



Zastavenie dodávok ruského plynu do európskych krajín cez Ukrajinu spôsobí problémy najmä Moldavsku, ktoré bolo v minulosti súčasťou Sovietskeho zväzu. Spomedzi krajín Európskej únie zastavenie dodávok zasiahne v najväčšej miere Slovensko. Maďarsko bude naďalej odoberať ruský plyn prostredníctvom plynovodu TurkStream, ktorý vedie cez Čierne more, aj keď malo záujem aj o zachovanie ukrajinskej trasy, dodal Reuters.