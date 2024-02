V Považskej Bystrici sa skončilo rozpočtové provizórium

Považská Bystrica 20. februára (TASR) - V Považskej Bystrici sa skončilo takmer dvojmesačné rozpočtové provizórium. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili na pondelkovom (19. 2.) zasadnutí rozpočet na tento rok. TASR o tom informoval vedúci ekonomického odboru považskobystrickej radnice Anton Martaus.



Rozpočtové provizórium podľa neho neprinieslo samospráve žiadne problémy. So schvaľovaním rozpočtu mesto čakalo pre nejasnú situáciu na sklonku minulého roka.



"Nevedeli sme, čo bude, ako bude, či budú nejaké kompenzácie. Nechceli sme preto schvaľovať rozpočet len pre rozpočet, ale radšej sme počkali," zdôraznil Martaus.



Poslanci podľa neho schválili vyrovnaný rozpočet v objeme 46,9 milióna eur. Bežný rozpočet je prebytkový vo výške viac ako milión eur, kapitálový rozpočet schválili poslanci ako schodkový vo výške 2,5 milióna eur. Vyrovnanosť rozpočtu zabezpečia finančné operácie.



Najväčšou investičnou akciou radnice v tomto roku bude druhá etapa rekonštrukcie verejného osvetlenia za asi 1,3 milióna eur, na ktorú chce mesto využiť úver. Ďalšími investičnými akciami budú dokončenie kanalizácie v mestskej časti Považská Teplá, pokračovanie v rekonštrukcii domu kultúry, opravy, rekonštrukcie a budovanie ciest.



Rizikom v rozpočte môže byť podľa neho vyplácanie podielových daní. V minulom roku dostalo mesto z fiškálnej decentralizácie viac ako 19,1 milióna eur, prognóza na tento rok hovorí o 19,56 milióna eur.



"Riziko je v tom, či to dostaneme alebo nedostaneme. V prvom mesiaci to prišlo v poriadku, vo februári však už prišlo v porovnaní s prognózou o vyše 100.000 eur menej. Nevieme, čo bude ďalej, veríme, že prognózy sa naplnia," doplnil Martaus.