V Považskej Bystrici sa skončilo rozpočtové provizórium

Považská Bystrica 25. februára (TASR) - Rozpočtové provizórium mesta Považská Bystrica sa skončilo. Poslanci mestského zastupiteľstva schválili v pondelok (24. 2.) rozpočet na tento rok. TASR o tom informoval vedúci ekonomického odboru považskobystrickej radnice Anton Martaus.



Rozpočet je vyrovnaný, celkové príjmy a výdaje sú rozpočtované vo výške takmer 57,78 milióna eur. Bežný rozpočet je naplánovaný ako vyrovnaný vo výške 44,32 milióna eur. Kapitálový rozpočet plánuje radnica so schodkom takmer 4,17 milióna eur. Vyrovnanosť rozpočtu má zabezpečiť plusové saldo finančných operácií.



"Rozpočet sa tvoril v čase finančnej konsolidácie, riešili sa rôzne úsporné opatrenia. Bežný rozpočet je vyrovnaný, čo je dobre. Znamená to, že sa obrazne povedané neprejedajú peniaze a že dokážeme kryť bežné potreby z bežných príjmov a nevytvoríme tam deficit. Kapitálový rozpočet je schodkový, čo je vyrovnané rozpočtom finančným operácií," skonštatoval Martaus.



Takmer dvojmesačné rozpočtové provizórium sa podľa neho žiadnym spôsobom nepodpísalo na chode samosprávy, jedna dvanástina rozpočtu sa stále mohla používať. Nápor na výdavky mesta v prvých dvoch mesiacoch nie je veľký, prejavovať sa začne až potom, keď odštartujú väčšie investičné akcie.



"Neskoro sa schvaľoval štátny rozpočet, zostavovať mestský rozpočet skôr by bola lotéria. Čakali sme, kým sa objavia nejaké údaje po schválení štátneho rozpočtu. Teraz je rozpočet relatívne presný, narába s číslami, ktoré boli odsúhlasené v štátnom rozpočte," doplnil Martaus.