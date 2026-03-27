< sekcia Ekonomika
V Považskej Bystrici spustili najväčšie batériové úložisko
Úložisko bude slúžiť najmä na poskytovanie podporných služieb pre stabilizáciu elektrizačnej sústavy a zároveň umožní obchodovanie s elektrinou na krátkodobých trhoch.
Autor TASR
Považská Bystrica 27. marca (TASR) - Skupina UCED, energetická divízia českej skupiny CREDITAS, spustila v priemyselnom parku v Považskej Bystrici veľkokapacitné batériové úložisko elektriny. Zariadenie s výkonom 10 megawattov (MW) a kapacitou 16,7 megawatthodín (MWh) je v súčasnosti najväčším na Slovensku. Celková investícia do projektu dosiahla takmer päť miliónov eur.
Ako informoval riaditeľ prevádzky UCED Tepláreň Považská Bystrica Pavel Bárdoš, nové úložisko nainštalovali v areáli spoločnosti UCED Tepláreň Považská Bystrica, kde skupina zároveň prevádzkuje jeden z najväčších paroplynových zdrojov na Slovensku s elektrickým výkonom 58 MW. Ten zabezpečuje výrobu elektriny a tepla pre miestne domácnosti a firmy a zároveň pomáha stabilizovať elektrizačnú sústavu.
„Energetika sa v posledných rokoch rýchlo mení. Pribúda výroba z obnoviteľných zdrojov, ktorá je závislá od počasia, a tým rastie význam flexibility. Batériové úložisko dokáže reagovať v priebehu niekoľkých sekúnd - keď je elektriny v sieti prebytok, uloží ju, a keď naopak chýba, vráti ju späť do systému,“ zdôraznil Bárdoš.
Podľa finančného riaditeľa skupiny UCED Richarda Holešinského bude úložisko slúžiť najmä na poskytovanie podporných služieb pre stabilizáciu elektrizačnej sústavy a zároveň umožní obchodovanie s elektrinou na krátkodobých trhoch.
„Batériové úložiská budú v energetike zohrávať čoraz väčšiu úlohu. Pomáhajú stabilizovať elektrizačnú sústavu, zvyšujú flexibilitu trhu a zároveň umožňujú lepšie využívať elektrinu z obnoviteľných zdrojov. Považská Bystrica sa tak popri paroplynovej elektrárni stáva dôležitým energetickým ‚hubom‘, kde sa postupne nasadzujú moderné technológie podporujúce bezpečné a stabilné dodávky elektriny,“ doplnil Holešinský.
