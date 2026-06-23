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V predajniach dm sa Nepočujúci dohovoria bez bariér
dm drogerie markt spustila službu Online tlmočník, ktorá Nepočujúcim uľahčí komunikáciu v predajniach.
Autor OTS
Bratislava 23. júna (OTS) - dm drogerie markt pokračuje v budovaní inkluzívneho prostredia pre svojich zákazníkov i spolupracovníkov. Novinkou v predajniach dm je služba Online tlmočník, ktorá pomáha ľuďom so sluchovým znevýhodnením jednoducho, bezplatne a v reálnom čase komunikovať so spolupracovníkmi prostredníctvom tlmočníka slovenského posunkového jazyka.
„V dm dlhodobo vytvárame prostredie založené na rešpekte, porozumení a rovnakých príležitostiach pre všetkých. Snaha o odstraňovanie bariér vychádza z našich reálnych skúseností a kultúry. Súčasťou našich tímov sú aj Nepočujúci, ktorí pôsobia vo vybraných predajniach dm, v sídle spoločnosti aj v centrálnom sklade. Preto si uvedomujeme, aké dôležité je vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a v ktorom komunikácia nepredstavuje prekážku. V dm si naozaj všetci rozumieme,“ uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Nová služba prepája svet počujúcich a Nepočujúcich s využitím moderných technológií. Nepočujúci zákazníci, ale rovnako aj spolupracovníci dm, sa môžu priamo v predajniach dm spojiť prostredníctvom svojho smartfónu so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka. Ten následne plynulo sprostredkuje komunikáciu.
1. Zákazník sa v predajni pripojí k bezplatnej Wi-Fi sieti dm.
2. Prostredníctvom smartfónu naskenuje QR kód služby Online tlmočník.
3. Klikne na tlačidlo „Začať tlmočenie“.
4. Počká na spojenie s profesionálnym tlmočníkom slovenského posunkového jazyka.
Služba vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie a je k dispozícii bezplatne každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00. Viac informácií nájdete na stránke onlinetlmocnik.sk
Zavedenie Online tlmočníka je dôležitým doplnkom k technologickým novinkám dm, ktorá nedávno tiež predstavila AI prekladač na prekonávanie cudzojazyčných bariér. Prostredníctvom aplikácie vyvinutej dcérskou spoločnosťou dmTECH môžu spolupracovníci jednoducho a bezpečne komunikovať so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
dm tak potvrdzuje, že moderné technológie môžu pomáhať odstraňovať komunikačné bariéry, uľahčovať každodenné situácie zákazníkom aj spolupracovníkom a prispievať k lepšiemu nákupnému zážitku.
Zdroj: event2all
„V dm dlhodobo vytvárame prostredie založené na rešpekte, porozumení a rovnakých príležitostiach pre všetkých. Snaha o odstraňovanie bariér vychádza z našich reálnych skúseností a kultúry. Súčasťou našich tímov sú aj Nepočujúci, ktorí pôsobia vo vybraných predajniach dm, v sídle spoločnosti aj v centrálnom sklade. Preto si uvedomujeme, aké dôležité je vytvárať prostredie, v ktorom sa každý cíti vítaný a v ktorom komunikácia nepredstavuje prekážku. V dm si naozaj všetci rozumieme,“ uviedla Zuzana Vinklerová, prokuristka dm drogerie markt.
Ako Online tlmočník funguje?
Nová služba prepája svet počujúcich a Nepočujúcich s využitím moderných technológií. Nepočujúci zákazníci, ale rovnako aj spolupracovníci dm, sa môžu priamo v predajniach dm spojiť prostredníctvom svojho smartfónu so živým tlmočníkom slovenského posunkového jazyka. Ten následne plynulo sprostredkuje komunikáciu.
Postup je rýchly a intuitívny:
1. Zákazník sa v predajni pripojí k bezplatnej Wi-Fi sieti dm.
2. Prostredníctvom smartfónu naskenuje QR kód služby Online tlmočník.
3. Klikne na tlačidlo „Začať tlmočenie“.
4. Počká na spojenie s profesionálnym tlmočníkom slovenského posunkového jazyka.
Služba vznikla v spolupráci s Centrom bezbariérovej komunikácie a je k dispozícii bezplatne každý pracovný deň v čase od 8:00 do 17:00. Viac informácií nájdete na stránke onlinetlmocnik.sk
Komunikácia bez bariér
Zavedenie Online tlmočníka je dôležitým doplnkom k technologickým novinkám dm, ktorá nedávno tiež predstavila AI prekladač na prekonávanie cudzojazyčných bariér. Prostredníctvom aplikácie vyvinutej dcérskou spoločnosťou dmTECH môžu spolupracovníci jednoducho a bezpečne komunikovať so zákazníkmi až v 31 jazykoch.
dm tak potvrdzuje, že moderné technológie môžu pomáhať odstraňovať komunikačné bariéry, uľahčovať každodenné situácie zákazníkom aj spolupracovníkom a prispievať k lepšiemu nákupnému zážitku.
Zdroj: event2all