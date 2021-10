V predajniach Kauflandu sa vyzbieralo 42 ton potravín pre ľudí v núdzi

Bratislava 28. októbra (OTS) - Zbierku Pomáhame potravinami zorganizoval Kaufland už po ôsmy raz v spolupráci so Slovenským Červeným krížom 14. októbra pri príležitosti Svetového dňa výživy.Tak ako po iné roky, aj tentoraz mohli zákazníci počas celého dňa vo všetkých predajniach reťazca na Slovensku nakúpiť nielen pre seba, ale aj pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Do zbierky sa zapojilo viac ako 16-tisíc darcov. Trvanlivé potraviny priamo na mieste odovzdávali dobrovoľníkom Slovenského Červeného kríža (SČK) a tiež dobrovoľníkom z radov zamestnancov Kauflandu. Aj tentoraz boli svedkami mnohých situácií, ktoré ich príjemne prekvapili. Zákazník zo Senca daroval až 100 kg potravín, iný starší pán zasa okrem nákupu do zbierky obdaroval dobrovoľníčky kyticou ružičiek. Mamička šiestich detí venovala nákup s úsmevom a slovami: „.“,“ hovorí, generálna sekretárka SČK.Z darovaných trvanlivých potravín zástupcovia SČK pripravili vyše 3 500 balíkov, ktoré poputujú k jednotlivcom aj rodinám v ťažkej životnej situácii.“ konštatuje, hovorca spoločnosti Kaufland Slovensko.