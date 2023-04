V predajniach textilu v okrese R. Sobota zaistili fejky za 105.740 eur

Banská Bystrica 4. apríla (TASR) – Banskobystrickí ozbrojení príslušníci finančnej správy vo februári odhalili v niekoľkých prevádzkach v okrese Rimavská Sobota tovar, ktorý niesol znaky identické a zameniteľné so zapísanými ochrannými známkami držiteľov práv rôznych módnych značiek. Tovar zaistili a z dôvodu porušovania práv duševného vlastníctva, ako aj možného ohrozenia zdravia spotrebiteľov ho zničia. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa Colného úradu Banská Bystrica Katarína Podhorová.



"Išlo o rôzny textilný dámsky, pánsky a detský tovar. Boli to tričká, mikiny, legíny, zimné bundy, športové šaty, teplákové súpravy, krátke nohavice, šály, športová obuv. V prvom prípade v rámci kontrolnej činnosti odhalili tovar v množstve 678 kusov, počas ďalšej kontroly 462 párov športovej obuvi," konštatovala Podhorová s tým, že z dôvodu ochrany spotrebiteľa tovar nie je možné poskytnúť na charitatívne účely, a preto ho pod colným dohľadom zničia.



Jeho predajom by držiteľom práv vznikla škoda takmer 105.740 eur. "Osobám, ktoré sa neoprávneným spôsobom chcú obohacovať na známych značkách, hrozí okrem zničenia tovaru aj finančný postih. V rámci správneho konania môže pokuta dosiahnuť výšku až 3400 eur. Za opakované porušenie predpisov môže colný úrad uložiť pokutu až do výšky 5100 eur," zdôraznila Podhorová.