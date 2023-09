V Prešove otvorili ďalší úsek severného obchvatu a tunel Bikoš

Prešov 25. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v pondelok slávnostne odovzdala motoristom do užívania nový úsek R4 Prešov, severný obchvat - I. etapa. Zároveň sa uskutočnilo poklepanie základného kameňa výstavby úseku R4 - Prešov - severný obchvat, II. etapa s tunelom Okruhliak, ktorý má byť dokončený v roku 2027.



"Bolo to náročné dielo, 4,3 kilometra diaľnice a niečo viac ako kilometer tunela. Takmer kilometer mosta a preložka potoka v rozsahu jedného kilometra. Technické riešenie v podobe krásnych monolitických klenieb. Veľa individuálnych riešení, ktoré boli ušité na mieru priamo pre tento projekt," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Váhostav - SK Jiří Skuhra.



"Dnes sme otvorili severný obchvat Prešova, ale dôležité je, že tu stojím s pánom ministrom (dopravy Pavlom Lančaričom, pozn. TASR), a že sa pokračuje kontinuálne. Poklepali sme základný kameň ďalšieho desaťkilometrového úseku. Je veľmi dôležité, aby sme to riešili cez PPP projekt, lebo to je najrýchlejšia možnosť, aby sme to zadali jednému zhotoviteľovi, aby to vedel vybudovať za štyri roky. Je potrebné dobehnúť sklz, ktorý Slovensko má, čo sa týka Via Carpatia, aby sme ju vedeli otvárať v roku 2030," uviedol predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).







"Dokázali sme dodržať slovo a v rámci programového vyhlásenia vlády sme chceli dokončiť tento úsek, čo sa aj podarilo. Či už to bude moja nástupkyňa alebo nástupca, verím, že sa veľmi zdarne a úspešne chopí toho ďalšieho úseku. Zmluvy sú podpísané všetky, všetky dokumenty sú pripravené, teraz treba vysúkať rukávy a treba stavať," doplnil minister dopravy Pavol Lančarič.



Suma za stavbu bola z pôvodných 143 miliónov eur navýšená o približne 4 milióny eur. Podľa generálneho riaditeľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimíra Jacka sú to vyvolané investície. Predraženie nepovažuje pri takejto stavbe za extrémne. Výstavbu realizovalo konzorcium stavebných spoločností Váhostav-SK, a. s., TuCon, a. s. od leta 2019.



R4 Prešov - severný obchvat, I. etapa je dlhý 4,3 kilometra a vodičom ušetrí desať minút jazdy. Predpokladaná intenzita dopravy za 24 hodín je 15.000 vozidiel. Tunel Bikoš, ktorý je jeho súčasťou, má 1,15 kilometra.



V druhej etape severného obchvatu Prešova ide o úsek dlhý 10,2 kilometra, ktorý bude mať 12 mostov, jednu mimoúrovňovú križovatku a vodičom ušetrí desať minút jazdy. Jeho súčasťou bude 1,8 kilometra dlhý tunel Okruhliak. Zhotoviteľom je konzorcium na čele so spoločnosťou Eurovia SK, ktoré uspelo vo verejnej súťaži s cenovou ponukou 337,74 milióna eur bez DPH.



"Okolie stavby bude ochránené protihlukovými stenami v celkovej dĺžke jeden a pol kilometra. Tak ako na každej stavbe tohto typu je objektom na kritickej ceste tunel, takže celá doba výstavby sa odvíja od realizácie tunela. V tomto silnom združení je záruka, že stavba bude zrealizovaná včas," dodal za zhotoviteľa generálny riaditeľ spoločnosti Eurovia SK Róbert Šinály.



Ako doplnil Jacko, pracuje sa tiež na kompletnom vybudovaní rýchlostnej cesty R4 až po hranicu s Poľskom vo Vyšnom Komárniku. Ide o cestu, ktorá má byť súčasťou medzinárodnej siete Via Carpatia. "Keď sa všetko dobre podarí, tak to bude ukončené v roku 2030," dodal Jacko.