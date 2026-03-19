V Prešove sa koná odborná konferencia Digitálna budúcnosť
Program konferencie sa zameriava na praktické aspekty transformácie v priemysle a energetike.
Autor TASR
Prešov 19. marca (TASR) - Odborníci, zástupcovia samospráv a podnikatelia vo štvrtok v priestoroch M Arény v Prešove diskutujú o dvojitej transformácii - digitálnej a zelenej. Odbornú konferenciu Digitálna budúcnosť organizuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) v spolupráci Digitálnou koalíciou a je spolufinancovaná z Programu Slovensko. Ako uvádza na svojej webstránke MIRRI, cieľom je priniesť do regiónov konkrétne riešenia a najnovšie trendy v oblasti inovácií.
„Investície do digitálnych zručností a moderných technológií sú kľúčom k tomu, aby sa východné Slovensko stalo konkurencieschopným a moderným regiónom,“ uviedol minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý).
Program konferencie sa zameriava na praktické aspekty transformácie v priemysle a energetike. Jeho súčasťou sú aj semináre s príkladmi z praxe, ako aj konzultácie s odborníkmi z Európskych centier digitálnych inovácií (EDIH).
Návštevníci si v interaktívnej zóne FutureSkills Lab môžu vyskúšať inovatívne testovanie svojich digitálnych a zelených zručností. Konferencia ponúka podľa rezortu nielen odborný program, ale aj priestor na networking a diskusie, ktoré môžu viesť k novým partnerstvám a projektom na východe Slovenska.
