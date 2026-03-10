< sekcia Ekonomika
V Prešovskom kraji realizujú prvé projekty z regionálnych eurofondov
Prešov 10. marca (TASR) - Výstavba novej telocvične, rekonštrukcia školských učební a športovísk, premostenie potoka, modernizácia chodníka aj verejných vodovodov je časť projektov, ktoré sa aktuálne už realizujú v subregiónoch Spiš, Šariš a horný Zemplín cez integrované územné investície Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a vďaka zdrojom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Celková alokácia takzvaných regionálnych eurofondov pre PSK predstavuje 293 miliónov eur. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.
V mechanizme ITI (integrované územné investície) je podľa nej jednou z dôležitých tém v Prešovskom kraji zdravotníctvo. Záujem je sústredený konkrétne do budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti s novými ambulanciami, kde Rada partnerstva PSK už má schválené štyri projekty, a to v obciach Raslavice, Lemešany, Veľká Lomnica a Lendak.
V oblasti školstva sa realizujú projekty vo všetkých jeho troch subregiónoch. Na Spiši, presnejšie v Podolínci, prebieha výstavba modernej bezbariérovej telocvične pre tunajšiu materskú a základnú školu s príspevkom 2,1 milióna eur a v Spišskej Belej je v realizácii projekt rozšírenia miestnej Základnej školy (ZŠ) M. R. Štefánika s alokáciou vo výške 3,1 milióna eur.
V subregióne Šariš sa vďaka regionálnym eurofondom realizuje projekt v Pečovskej Novej Vsi, kde sa za 748.000 eur zo zdrojov EFRR modernizuje tunajšia základná škola, v Bardejove je to zas projekt zvýšenia efektívnosti prevádzky a modernizácia ZŠ a MŠ Pod Vinbargom s alokáciou európskeho fondu 2,4 milióna eur.
Na hornom Zemplíne sa vďaka eurofondom vo výške 654.000 eur modernizujú učebne a športovisko v ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Stropkove. V ZŠ na Sídlisku II vo Vranove nad Topľou sa má preinvestovať 579.000 eur a v tomto meste prebieha tiež modernizácia ZŠ na Lúčnej ulici.
V Strednej odbornej škole (SOŠ) technickej v Humennom je spustený projekt obnovy jej dielní pre strojárov, chemikov a elektrotechnikov a ich materiálneho dovybavenia za 1,4 milióna eur z EFRR.
„V rozbehu sú taktiež projekty zamerané na miestne komunikácie. Na Spiši v obci Nová Ľubovňa prebieha projekt modernizácie tunajšieho mosta za 366.000 eur z fondových zdrojov. V regióne horného Zemplína v Holčíkovciach sa realizuje premostenie potoka Ondalík a buduje sa nová cyklolávka za 243.000 eur. Na Šariši a v Bartošovciach prechádza modernizáciou s alokáciou 255.000 eur cyklochodník smerujúci k železničnej zastávke,“ povedala hovorkyňa kraja.
Príkladom dobrej praxe integrovaných územných investícií sú podľa nej i projekty v oblasti verejnej stokovej siete, čistiarní odpadových vôd a verejných vodovodov. „Rade partnerstva PSK sa tu podarilo schváliť a zazmluvniť za pomerne krátky čas už 12 projektov za približne 20 miliónov eur EFRR, a to konkrétne Podtatranskej vodárenskej spoločnosti a Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s. Košice,“ doplnila Jeleňová.
