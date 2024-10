V priamom predaji podniká na Slovensku viac ako 174-tisíc Slovákov

O Združení priameho predaja

Združenie priameho predaja (ZPP) bolo založené v roku 1995 a je hlavným predstaviteľom priameho predaja na Slovensku, členom európskej asociácie priameho predaja SELDIA a svetovej federácie WFDSA. Jeho úlohou je obhajovať záujmy svojich členských firiem, predajcov a zároveň spotrebiteľov. Na Slovensku ZPP združuje celkom 7 členov – Amway, Herbalife, Just, Mary Kay, Nu Skin, Oriflame a PartyLite.

Bratislava 30. októbra (OTS) - Ukázalo sa, že nákup cez osobný kontakt preferuje vo svete stále veľké množstvo zákazníkov, ktorí sa vlani spoločne podieľali na celosvetových tržbách vo výške 167 miliárd dolárov., ktorého hlavnou výhodou je osobný kontakt,. Výsledky priameho predaja za rok 2023 ukázali, že. Aj keď medziročne klesli o 0,8 percent, Združenie priameho predaja (ZPP) považuje výsledok za viac než pozitívny.vysvetľuje Lenka Mrázová, generálna sekretárka Združenia priameho predaja (ZPP). „“ dodáva.Čo sa svetových čísiel a výsledkov týka,. Najväčším svetovým trhom zostávajú v priamom predaji aj naďalej Spojené štáty americké s 22-percentným podielom. Druhým najväčším trhom je Nemecko s podielom 12 % a trojicu uzatvára Kórea s 10-percentným podielom.Priamy predaj nie je len o tržbách a predajoch, no najmä o priamych predajcoch, ktorých je vo svete čoraz viac.Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že. V EÚ stúpol podiel priamych predajkýň zo 74 % v roku 2022 na 78 % v roku 2023, na Slovensku je toto číslo ešte vyššie – až. Podľa ZPP to nie je prekvapivé, keďže priamy predaj je pre nežné pohlavie ideálnou formou podnikania.vysvetľuje Lenka Mrázová. Podľa pani Mrázovej zo ZPP je priamy predaj ideálny najmä pre ženy, ktoré sa boja podnikania či majú strach z neúspechu.Priamy predaj sa aktuálne stáva atraktívnou formou uplatnenia či privyrobenia si, okrem mamičiek, aj pre podnikavé študentky.V kategóriách, ktoré dominujú priamemu predaju na Slovensku, sa veľa nezmenilo., za nimi nasledujúa prvú trojku uzatvárajúV globálnom ponímaní sa cez priamy predaj predáva najviac produktov z kategórie wellness (32 %), pričom kozmetika zaostáva o 8 percent a dosahuje 24 %-ný podiel. Tretie miesto uzatvára kategória produktov pre domácnosti so 17 %-ným podielom.