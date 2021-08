V priemyselnom parku Panattoni v Košiciach stavajú novú budovu

Košice 24. augusta (TASR) - V Panattoni Parku Košice Airport spustili výstavbu druhej budovy. Investičná skupina Accolade do nej investuje necelých 17 miliónov eur. Výstavba v tomto priemyselnom parku blízko košického letiska má pomôcť ďalšiemu ekonomickému rozvoju regiónu. Časť haly si už prenajal distribútor športovej výživy. TASR o tom za developera, ktorým je spoločnosť Panattoni, informoval Karel Taschner.



Rozšírením priemyselného parku podľa neho reagujú na stále zvyšujúci sa dopyt. Prvá budova v tomto priemyselnom parku je plne obsadená. „Novou investíciou v košickom parku prispejeme k vytvoreniu potrebného zázemia pre nové pracovné príležitosti nielen pre študentov miestnych univerzít, okrem iného pomôžeme znížiť odliv 'mozgov' do zahraničia,“ tvrdí generálny riaditeľ Accolade Milan Kratina. Pripomenul, že priemyselný park v Košiciach je ich prvou veľkou investíciou na Slovensku.



Košice majú podľa jeho slov veľký potenciál nielen vďaka výhodnej geografickej polohe, ale aj vďaka tomu, že je to druhé najväčšie mesto. Ako spresnil riaditeľ Panattoni pre Slovensko Erik Ivaničko, logistický park disponuje priamym napojením na diaľnicu D1 aj košické letisko a obslúži tak nielen východné Slovensko, ale i maďarský, poľský či ukrajinský trh.



Budova má mať rozlohu 20.000 štvorcových metrov, dosiahnuť chcú vysokú úroveň certifikácie udržateľnosti BREEAM. Nová hala by preto mala disponovať niekoľkými ekologickými riešeniami zameranými predovšetkým na vysoko úsporné energetické systémy a hospodárenia s vodou. Má mať napríklad aj nadštandardný počet veľkoformátových okien znižujúcich potrebu interiérového osvetlenia, a teda aj spotrebu elektrickej energie. Súčasťou budú tiež dva vrty pre zachytávanie podzemnej vody využiteľnej pre udržiavanie zelene v areáli parku.