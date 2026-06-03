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V priemyselnom parku pri závode Volvo bude pôsobiť DHL Supply Chain

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Spoločnosť DHL bude v Logis One Park Košice prevádzkovať nové logistické a skladové centrum, pričom spustenie prevádzky je plánované na január 2027.

Autor TASR
Košice 3. júna (TASR) - Priemyselno-logistický park Logis One Park Košice, ktorý vzniká v blízkosti pripravovaného závodu Volvo Cars, získal nového nájomcu. Do projektu prichádza logistická spoločnosť DHL Supply Chain Slovakia, ktorá si v parku prenajme približne 15.000 štvorcových metrov (m2). Informoval o tom priemyselný park.

Spoločnosť DHL bude v Logis One Park Košice prevádzkovať nové logistické a skladové centrum, pričom spustenie prevádzky je plánované na január 2027.

Košice a celý východ Slovenska sa rýchlo profilujú ako jeden z kľúčových logistických a priemyselných uzlov v regióne. Naše rozhodnutie vstúpiť do Logis One Park Košice je preto jasným strategickým krokom, ktorý nám umožní byť priamo súčasťou tohto dynamického rastu a zároveň prispievať k nastavovaniu nových štandardov v oblasti logistiky a udržateľnosti,“ uviedol výkonný riaditeľ DHL Supply Chain Slovakia Peter Okenka.

Priemyselný park pri Valalikoch vzniká na území s rozlohou 42 hektárov. V konečnej fáze ponúkne takmer 240.000 m2 prenajímateľnej plochy s potenciálom vytvoriť viac ako 1000 pracovných miest.

Príchod spoločnosti DHL vnímame ako veľmi silný signál dôvery v kvalitu nášho projektu aj potenciál celého regiónu. DHL je globálny líder v logistike a partner, ktorý má vysoké nároky na efektivitu, technické riešenia aj dlhodobú udržateľnosť,“ uviedol predstaviteľ Logis One Igor Šnirc.
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