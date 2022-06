V priemyselnom parku Šalková má vyrásť hala na výrobu lesnej techniky

Banská Bystrica 7. júna (TASR) - Halu, v ktorej sa bude vyrábať lesná technika, plánuje v priemyselnom parku Šalková pri Banskej Bystrici postaviť spoločnosť Krenn so sídlom v Brusne. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť zverejnila na stránke enviroportal.sk.



"Hala bude slúžiť z väčšej časti na výrobu mobilného trakčného navijaku a k občasnému servisu lesnej techniky," uvádza sa v zámere.



Náklady na vybudovanie haly spoločnosť vyčíslila na 2,65 milióna eur. Začiatok stavby je naplánovaný na jeseň tohto roku, hala by mala byť postavená do jedného roku.



Počas plnej prevádzky sa počíta s 35 zamestnancami, z toho 25 budú pracovníci podieľajúci sa priamo na výrobe.