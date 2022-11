V Priemyselnom parku Štúrovo by mala vzniknúť fotovoltická elektráreň

Štúrovo 15. novembra (TASR) – V areáli Priemyselného parku Štúrovo, a. s. by mala vzniknúť nová fotovoltická elektráreň. Nahradiť by mala existujúce energetické zariadenie na výrobu elektrickej energie, založenej na spaľovaní uhlíkových palív. Investor plánuje výstavbu rozbehnúť v polovici budúceho roka, trvať by mala dva roky. Uvádza sa to v projekte predloženom na posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA. Predpokladané investičné náklady na stavebnú aj technologickú časť predstavujú zhruba 30 miliónov eur.



Fotovoltická elektráreň by mala byť umiestnená mimo zastavaného územia na celkovej výmere 398.015 metrov štvorcových. Areál historicky slúžil pre výrobu celulózy a papiera. Priemyselný park Štúrovo, a. s. je právnym nástupcom Smurfit Kappa Štúrovo, a. s., ktorá v roku 2010 ukončila papierenskú výrobu v Štúrove. Pôvodnú výrobu papiera už nie je možné obnoviť, ale niektoré existujúce objekty a tiež obslužné zariadenia je možné čiastočne po prestavbe využiť na nový účel.



Celkový navrhovaný výkon fotovoltického zdroja predstavuje 29.98884 megawatt peak (MWp). Časť vyrobenej elektrickej energie sa spotrebuje priamo v miestnej distribučnej sústave (MDS) a nebude dodávaná do nadradenej distribučnej sústavy.



Ročná spotreba elektrickej energie v MDS je 13.332 MWh (megawatthodina), čo je 44,8 % plánovanej výroby. Vzhľadom na povahu zdroja však bude v čase nízkeho slnečného svitu nutné elektrinu nakupovať a zase naopak v čase nízkeho zaťaženia a vysokého slnečného svitu bude takmer všetka vyrobená produkcia dodávaná do distribučnej siete, upozornil investor.