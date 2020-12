V priemyselnom parku v centra Detvy pracuje v súčasnosti 155 ľudí

Detva 11. decembra (TASR) – V priemyselnom parku v centra mesta Detva, ktorý plánuje investor zväčšiť, pracuje v súčasnosti 155 ľudí. Vyplýva to z tabuľky, ktorá informuje nielen o počte, ale aj o rozdelení miest a okresov, z ktorých pochádzajú. Pre TASR ju poskytol Gejza Poša z Punch Campus.



Priamo z mesta Detva pracuje v priemyselnom parku podľa tabuľky 60 ľudí, ďalších 25 je z okresu Detva. Zvolen zastupuje 24 ľudí, Lučenec 14 a Poltár desať pracovníkov. Menej ako desať je z Levíc (7), zo Žiaru nad Hronom (6) a z Banskej Bystrice (4). Po jednom pracovníkovi majú mestá Krupina, Brezno, Nitra, Sobrance a Veľký Krtíš.



O prehľad čísel, koľko ľudí z okresu a aj z mesta Detva pracuje v súčasnosti v priemyselnom parku, požiadali Pošu podpredsedovia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Roman Malatinec a Ondrej Lunter na utorkovom (8. 12.) stretnutí s mestskými poslancami v Detve. O čísla požiadali, pretože medzi obyvateľmi mesta a aj mestskými poslancami sa šíria informácie, že v novej fabrike pracujú cudzinci, ľudia na živnosť či pracovníci, ktorých do Detvy posiela agentúra.



Ondrej Lunter na otázku TASR, či bude mať do budúcna BBSK možnosť rozhodnúť o tom, ktoré okresy bude investor zamestnávať, odpovedal, že kraj priamo túto kompetenciu nemá. „Má však verejný prísľub, že s každým novým investorom, ktorý príde do priemyselného parku, budú rokovať o tom, aby zamestnávali primárne obyvateľov Detvy, okresu Detva a aj susedných okresov, ktoré majú vysokú nezamestnanosť,“ poznamenal.



„Spoločnosť Punch nezamestnáva nikoho na živnosť, každý jeden náš zamestnanec má od prvého dňa nástupu do práce zmluvu na dobu neurčitú. Samozrejme, má aj skúšobnú dobu. Podľa mojich informácií ani ďalšia firma v priemyselnom parku nemá ľudí na živnosť,“ uviedol Poša pre TASR koncom novembra.



Spoločnosť Punch Precision Detva je bližšie k tomu, aby svoj priemyselný park v centre mesta mohla zväčšiť. Detvianske mestské zastupiteľstvo vo štvrtok (10. 12.) na svojom rokovaní schválilo zámer rozšírenia priemyselného parku, je to však s viacerými podmienkami. Jednou z nich je, že musia byť zabezpečené finančné prostriedky na obchvat Detvy a rovnako musí byť aj stavebné povolenie na jeho výstavbu. Znamená to, že občania Detvy majú istotu, že k novým halám postavia i novú cestu. Tá by v budúcnosti mala odbremeniť centrum od nákladnej a ďalšej dopravy, ktorá v súčasnosti prechádza cez mesto a s rozrastaním hál bude ešte hustejšia.



Celkovo by mal park v budúcnosti poskytovať prácu pre 1200 ľudí, tvrdí Ondrej Lunter.