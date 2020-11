V priemyselnom parku v Krásne nad Kysucou chýbajú zamestnanci

Krásno nad Kysucou 11. novembra (TASR) – Problémy s nedostatkom zamestnancov v súvislosti s ochorením COVID-19 majú aj firmy v priemyselnom parku v Krásne nad Kysucou v okrese Čadca. Podľa primátora mesta Jozefa Grapu ide najmä o osem z dvadsiatky firiem, ktoré majú 400 a viac zamestnancov.



Doplnil, že v septembri a októbri mali firmy dostatok zákaziek, ale nemali ľudí. „Brali všetkých ľudí, ktorí sa im ozvali. Lebo pri prvej vlne pandémie poslali domov zahraničných robotníkov. Tí odišli, tým pádom nemuseli uvoľňovať našich, aj keď bol pokles zákaziek. September a október bol úplne naplnený a nebolo pracovnej sily. Uvidíme, ako ich to zasiahne, a dúfam, že to nespôsobí prerušovanie výroby," povedal Grapa s tým, že menšie firmy s desiatkami zamestnancov vedia nahradiť ich výpadok nadčasmi.



V priemyselnom parku sú firmy zamerané na automotive, strojárstvo, drevovýrobu aj služby. „Či už je to vývarovňa pre priemyselný park, čistiace služby. Napríklad autočistiareň, čistiareň kobercov. Myslím si, že aj podnikatelia začínajú rozumne reagovať. Keď masa ľudí ide do zamestnania alebo zo zamestnania, tak služby využije," dodal primátor Krásna nad Kysucou.