< sekcia Ekonomika
V priemyselnom parku v Rimavskej Sobote sa realizujú drobné vylepšenia
Štátny priemyselný park v Rimavskej Sobote je plne pripravený na fungovanie investora.
Autor TASR
Rimavská Sobota 16. februára (TASR) - Štátny priemyselný park v Rimavskej Sobote je plne pripravený na fungovanie investora, v lokalite sa realizujú už len drobné vylepšenia. Pre TASR to uviedla štátna spoločnosť MH Invest s tým, že v uplynulých dňoch bola zo strany nemeckej firmy Winkelmann informovaná o zámere spustiť výrobu v polovici tohto roka.
MH Invest konštatuje, že ako realizátor projektu splnila už v polovici roka 2025 všetky kľúčové míľniky potrebné na spustenie prevádzky závodu spoločnosti Winkelmann Building + Industry. Rimavskosobotský priemyselný park je tak podľa štátnej firmy plne pripravený na fungovanie investora, v súčasnosti sa realizujú len drobné vylepšenia, týkajúce sa napríklad preložky odvodňovacieho rigola a či dokončenie plánovaného obratiska pre autobusy.
„Spoločnosť MH Invest vypracovala projekt pre stavebný zámer, ktorého súčasťou sú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a ktorý už bol podaný na príslušný stavebný úrad. Spoločnosť zároveň vysúťažila zhotoviteľa uvedenej stavby, takže hneď po získaní právoplatného povolenia sme pripravení projekt realizovať,“ uviedla MH Invest s tým, že zároveň sa pripravujú ďalšie časti územia parku pre iných potenciálnych investorov.
Štátna firma tiež konštatuje, že v uplynulom období bola nemeckým investorom informovaná o zámere spustiť prevádzku závodu v polovici roka 2026. Rovnaký termín už v decembri avizovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá skonštatovala, že posun v spustení výroby nemeckého investora spôsobilo meškanie s výstavbou fabriky zo strany dodávateľa stavby.
Spoločnosť Winkelmann je prvou firmou, ktorá sa usídlila v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Nemecký investor plánuje na juhu stredného Slovenska vyrábať zásobníky teplej vody, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. V Rimavskosobotskom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou, by mala spoločnosť zamestnať približne 450 ľudí.
MH Invest konštatuje, že ako realizátor projektu splnila už v polovici roka 2025 všetky kľúčové míľniky potrebné na spustenie prevádzky závodu spoločnosti Winkelmann Building + Industry. Rimavskosobotský priemyselný park je tak podľa štátnej firmy plne pripravený na fungovanie investora, v súčasnosti sa realizujú len drobné vylepšenia, týkajúce sa napríklad preložky odvodňovacieho rigola a či dokončenie plánovaného obratiska pre autobusy.
„Spoločnosť MH Invest vypracovala projekt pre stavebný zámer, ktorého súčasťou sú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a ktorý už bol podaný na príslušný stavebný úrad. Spoločnosť zároveň vysúťažila zhotoviteľa uvedenej stavby, takže hneď po získaní právoplatného povolenia sme pripravení projekt realizovať,“ uviedla MH Invest s tým, že zároveň sa pripravujú ďalšie časti územia parku pre iných potenciálnych investorov.
Štátna firma tiež konštatuje, že v uplynulom období bola nemeckým investorom informovaná o zámere spustiť prevádzku závodu v polovici roka 2026. Rovnaký termín už v decembri avizovala ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD), ktorá skonštatovala, že posun v spustení výroby nemeckého investora spôsobilo meškanie s výstavbou fabriky zo strany dodávateľa stavby.
Spoločnosť Winkelmann je prvou firmou, ktorá sa usídlila v novovybudovanom štátnom priemyselnom parku v Rimavskej Sobote. Nemecký investor plánuje na juhu stredného Slovenska vyrábať zásobníky teplej vody, očakávaná výška investície predstavuje viac ako 110 miliónov eur. V Rimavskosobotskom okrese, ktorý patrí v rámci Slovenska dlhodobo k okresom s najvyššou nezamestnanosťou, by mala spoločnosť zamestnať približne 450 ľudí.