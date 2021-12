V priemyselných podnikoch v Maďarsku sú už vyššie mzdy než v SR

Budapešť 2. decembra (TASR) - V Maďarských priemyselných podnikoch prekročili mzdy úroveň platov na Slovensku, preto experti na pracovnú silu očakávajú, že v budúcnosti pôjde pracovať do Maďarska čoraz viac občanov SR, napísal vo štvrtok ekonomický denník Világgazdaság.



V období koronavírusovej pandémie bolo na Slovensku dočasne či úplne zrušených viacero pracovných miest. Veľkí výrobcovia automobilov boli nútení prerušiť výrobu a vznikol núdzový stav, v ktorom sa mnohí zamestnanci rozhodujú zameniť neistotu za pendlovanie za prácou do Maďarska, povedal denníku výkonný riaditeľ pracovnej agentúry Prohuman Csongor Juhász.



Podľa jeho slov v oblasti pri hraniciach so Slovenskom funguje niekoľko prosperujúcich tradičných maďarských podnikov, v ktorých sa môžu uplatniť občania žijúci najmä v prihraničných regiónoch.



Expert inštitútu Kopint-Tárki Zoltán Matheika vyzdvihol, že z najnovších údajov štatistických úradov Maďarska a Slovenska vyplýva, že v Komárňansko-ostrihomskej župe a Rábsko-mošonsko-šopronskej župe priemerné mzdy zamestnancov už dosiahli úroveň miezd v Nitrianskom kraji a Trnavskom kraji.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)