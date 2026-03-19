< sekcia Ekonomika
V priestoroch Samsungu je od stredy detašované pracovisko úradu práce
V okrese Galanta je evidovaných ku koncu februára celkom 3371 voľných pracovných miest.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Galanta 19. marca (TASR) - V priestoroch končiaceho výrobného závodu spoločnosti Samsung v Galante je od stredy (18. 3.) zriadené detašované pracovisko úradu práce. Cieľom je poskytovanie informácií pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním v oblastiach služieb zamestnanosti a sociálnych vecí. TASR to potvrdili z tlačového a komunikačného oddelenia Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR).
„Z dôvodu, že výroba v spoločnosti je plne funkčná, spoločným rozhodnutím úradu a spoločnosti je detašované pracovisko priamo v areáli, aby bolo čo najbližšie k dotknutým zamestnancom,“ priblížili z Ústredia. Pracovisko bude zatiaľ fungovať každú stredu v čase od 10.00 do 12.00 h. V prípade potreby sa stránkové hodiny budú priebežne upravovať.
„V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s cieľom ponuky pracovných miest pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním nielen so zamestnávateľmi v oblasti automobilového priemyslu,“ doplnili.
V okrese Galanta je evidovaných ku koncu februára celkom 3371 voľných pracovných miest. „Ohrozeným zamestnancom budú ponúkané aj voľné pracovné miesta v iných regiónoch,“ dodali.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante v závere februára. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.
„Z dôvodu, že výroba v spoločnosti je plne funkčná, spoločným rozhodnutím úradu a spoločnosti je detašované pracovisko priamo v areáli, aby bolo čo najbližšie k dotknutým zamestnancom,“ priblížili z Ústredia. Pracovisko bude zatiaľ fungovať každú stredu v čase od 10.00 do 12.00 h. V prípade potreby sa stránkové hodiny budú priebežne upravovať.
„V súčasnosti prebiehajú intenzívne rokovania s cieľom ponuky pracovných miest pre zamestnancov ohrozených hromadným prepúšťaním nielen so zamestnávateľmi v oblasti automobilového priemyslu,“ doplnili.
V okrese Galanta je evidovaných ku koncu februára celkom 3371 voľných pracovných miest. „Ohrozeným zamestnancom budú ponúkané aj voľné pracovné miesta v iných regiónoch,“ dodali.
Spoločnosť Samsung Electronics Slovakia oznámila rozhodnutie o ukončení prevádzky svojho závodu na výrobu televízorov v Galante v závere februára. Výroba sa ukončí postupne v niekoľkých fázach. Logistické centrum v obci Gáň neďaleko Galanty bude fungovať aj naďalej.