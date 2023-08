V Prievidzi chcú pokračovať v budovaní parkovacích miest v Novom meste

Prievidza 30. augusta (TASR) - Samospráva Prievidze plánuje pokračovať v budovaní nových parkovacích miest na sídlisku Nové mesto. Investíciu do výstavby druhej etapy spevnených plôch a súvisiacej infraštruktúry na Ulici M. Rázusa odhadla na 1,2 milióna eur. Zámer radnice odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní tento týždeň.



"Mesto ide investovať pomerne veľkú sumu do jedného sídliska. Uvedomujeme si však, že situácia s parkovaním je tam veľmi zlá a treba ju riešiť koncepčne," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková.



Samospráva už podľa nej investovala financie do prvej etapy výstavby spevnených plôch a druhou etapou tak na ňu nadväzuje. "Máme pripravený projekt. Celkovo by tam malo vzniknúť 381 parkovacích miest, z toho v prvej etape to bolo 91 miest. Teraz ich bude 134 a štyri pre imobilných. Okrem toho tam budú vyhotovené spevnené komunikácie, zámková dlažba," konkretizovala.



Verejné obstarávanie na druhú etapu vybudovania spevnených plôch chce radnica vyhlásiť už na jeseň tohto roka, so samotnou realizáciou plánuje začať na jar budúceho roka. Financie chce zahrnúť do budúcoročného rozpočtu, doplnila Macháčková.



Práve druhá etapa bude podľa nej najnákladnejšia, keďže je v rámci nej potrebné riešiť čistiareň odpadových vôd. "Tretia a štvrtá etapa už tak finančne náročné nebudú, keďže hlavný výdavok bude zabezpečený," dodala a deklarovala, že vzhľadom na rozpracovanosť projektu má mesto záujem posledné dve etapy dokončiť.