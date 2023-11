V Prievidzi chcú zvýšiť daň z nehnuteľnosti i poplatok za odpad

Prievidza 23. novembra (TASR) - Prievidzská radnica plánuje od budúceho roka navýšiť daň z nehnuteľnosti i poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. Prievidžania na základe návrhu samosprávy zaplatia za trojizbový byt o 13 eur viac, poplatok za odpad stúpne na 0,20 eura za deň. Zmeny musia ešte odsúhlasiť mestskí poslanci na svojom decembrovom rokovaní.



Navýšenie dane a poplatku radnica odôvodnila obmedzovaním príjmov samospráv predchádzajúcimi vládami či vysokou infláciou. Narastajúca cena práce, energií a materiálov zase podľa nej negatívne ovplyvňuje ceny rekonštrukcií a investičných projektov. Rozpočet samosprávy má ovplyvniť i prognóza nižších výnosov z podielovej dane.



"Uvedomujeme si, že zvyšovanie daní a poplatkov je veľmi nepopulárne opatrenie, ale v súčasnej situácii je nevyhnutné. Mesto na rozdiel od štátu nemôže ísť do mínusu a musí mať vyrovnaný rozpočet," podotkla primátorka Katarína Macháčková.



Podielová daň podľa nej klesla za posledných päť rokov o viac ako desať percent, pričom v aktuálnom roku pokryje len 43,64 percenta celkových nákladov samosprávy. "Žiaľ, ani v súčasnom programovom vyhlásení vlády nevidíme konkrétne riešenia na zlú finančnú situáciu samospráv. Časť chýbajúcich financií sme sa snažili riešiť rôznymi optimalizačnými opatreniami, ale pokiaľ nezískame ďalšie zdroje financií, budeme nútení znížiť kvalitu a kvantitu mestských služieb," vysvetlila.



Mesto plánuje navýšiť daň z nehnuteľnosti, úľavy pre ľudí v hmotnej núdzi a obyvateľov starších ako 70 rokov však ponechá. "Aby sme aspoň čiastočne pokryli výpadky v rozpočte, plánujeme navýšenie dane z nehnuteľností pre fyzické osoby z aktuálnej sadzby 0,5 eura na štvorcový meter (m2) na 0,675 eura na m2. V praxi to znamená, že majiteľ priemerného trojizbového bytu s rozlohou 74 m2 zaplatí v roku 2024 ročnú daň o 13 eur vyššiu ako v tomto roku," ozrejmila hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



Navýšeniu sa podľa nej nevyhne ani poplatok za komunálny odpad, mesto totiž musí v súčasnosti do hospodárenia zapracovať viaceré legislatívne zmeny, ktoré výrazne predražia nakladanie s odpadmi. "Jedným z najdôležitejších faktorov navýšenia cien je obstarávanie nového dodávateľa z dôvodu vypršania aktuálnej zmluvy. Do novej zmluvy sa tak premietnu od nového roku všetky legislatívne zmeny a zvýšené náklady v plnej miere," priblížila s tým, že do zvýšených nákladov pre komunálny odpad sa premieta i povinnosť ekologických automobilov, inštalácia identifikátorov na zberové nádoby či zvýšené mzdové náklady.



"Aj keď navýšime poplatok za komunálny odpad na maximum, čo predstavuje v prepočte nárast o sedem centov na deň na navrhovanú sumu približne 20 centov na deň, stále budeme pri súčasne platnej legislatíve musieť dofinancovať v ďalšom roku z rozpočtu viac ako 1,2 milióna eur," skonštatoval vedúci ekonomického odboru Marián Bielický. Mesto pritom podľa neho ponechá väčšinu úľav z poplatku za komunálny odpad z minulého obdobia.



"Najvýraznejšou zmenou bude zavedenie nového pravidla na úľavu z poplatku za komunálny odpad pre seniorov. Naším cieľom je, aby úľava bola adresná pre tých, ktorí ju skutočne potrebujú, teda dôchodcov s nízkym príjmom," avizovala primátorka.