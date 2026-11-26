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V Prievidzi sa uskutoční ďalší ročník pracovných trhov
Podujatie je realizované v rámci projektu Kontaktné centrum v Prievidzi, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko.
Autor TASR
Prievidza 26. novembra (TASR) - Aktuálnu ponuku pracovných príležitostí v regióne hornej Nitry a okolí ponúkne vo štvrtok ďalší ročník pracovných trhov v Prievidzi. Podujatie v koniarni hotela na Námestí Jozefa Cígera Hronského pripravilo Kontaktné centrum v Prievidzi v spolupráci s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Prievidza. Informovala o tom hovorkyňa mesta Simona Škvareninová.
„Na podujatí sa predstaví viac ako 15 zamestnávateľov, ktorí návštevníkom ponúknu aktuálne voľné pracovné miesta. Záujemcovia o zamestnanie budú mať zároveň možnosť využiť individuálne odborné poradenstvo zamestnancov ÚPSVaR a Kontaktného centra v Prievidzi,“ načrtla Škvareninová.
Priblížila, že poradenstvo bude zamerané na oblasť zamestnanosti, kariérneho rozvoja aj prípravy na pracovný pohovor.
Podujatie je realizované v rámci projektu Kontaktné centrum v Prievidzi, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Koordinátor centra Ľuboš Maxina ozrejmil, že popudom na organizáciu trhov je koncentrácia pracovných ponúk z regiónu a záujemcov o prácu na jedno miesto.
„Na podujatí sa predstaví viac ako 15 zamestnávateľov, ktorí návštevníkom ponúknu aktuálne voľné pracovné miesta. Záujemcovia o zamestnanie budú mať zároveň možnosť využiť individuálne odborné poradenstvo zamestnancov ÚPSVaR a Kontaktného centra v Prievidzi,“ načrtla Škvareninová.
Priblížila, že poradenstvo bude zamerané na oblasť zamestnanosti, kariérneho rozvoja aj prípravy na pracovný pohovor.
Podujatie je realizované v rámci projektu Kontaktné centrum v Prievidzi, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci Programu Slovensko. Koordinátor centra Ľuboš Maxina ozrejmil, že popudom na organizáciu trhov je koncentrácia pracovných ponúk z regiónu a záujemcov o prácu na jedno miesto.