V Prievidzi teplárne vlani skončili s kladným výsledkom hospodárenia

Prievidza 31. októbra (TASR) - Prievidzské tepelné hospodárstvo (PTH) uzavrelo minulý rok s výsledkom hospodárenia vo výške približne 157.000 eur. Oproti plánu bol nižší o približne polovicu. Vyplýva to z výročnej správy spoločnosti za rok 2022, ktorú na svojom rokovaní v pondelok (30. 10.) vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.



Prievidzský výrobca a distribútor tepla vlani predal teplo v objeme 109.300.989 kilowatthodín. Jeho tržby predstavovali 14.709.063 eur a výsledok hospodárenia 157.511,24 eura. Na vyplatenie dividend pôjde 140.000 eur, na zákonnú tvorbu rezervného fondu dá firma 15.751,12 eura, zvyšnú sumu ponechá ako nerozdelený zisk.



"Hospodárenie bolo v pozitívnych číslach, spoločnosť mala obrat viac ako 14 miliónov, bol o niečo nižší a to pre menší predaj tepla, keďže bola teplejšia zima," uviedol predseda predstavenstva firmy Rastislav Januščák.



Výsledok hospodárenia vo výške viac ako 157.000 eur po zdanení bol podľa neho nižší oproti plánu, a to približne o polovicu. "Časť peňazí zo zisku sme investovali do nového zdroja, a to hlavne na prípravu projektov z eurofondov, čo nám spôsobilo vyššie náklady. Sú to však veľmi dobre investované peniaze, lebo sme získali nenávratné finančné príspevky vo výške viac ako 19 miliónov eur," priblížil Januščák.



Druhú časť zdrojov vo výške približne 100.000 eur spoločnosť podľa neho vytvorila ako rezervu pre 13-násobné odstupné bývalého člena predstavenstva a zástupcu mesta Prievidza a na právne služby, aby sa s ním pracovnoprávne vyrovnala. "To ma mrzí, ale i takéto veci sa stávajú. Verím, že toto sa už tento rok opakovať nebude a hospodárenie nám vychádza tak, ako sme si ho na tento rok naplánovali," dodal.



Spoločnosť pôsobí v oblasti výroby a distribúcie tepla a teplej úžitkovej vody na území mesta Prievidza od roku 2002. Je tam jediným dodávateľom zo sústavy centrálneho zásobovania teplom pre komunálnu, ako i podnikateľskú sféru. Od roku 2024 bude hlavným distribútorom a dodávateľom tepla pre Prievidzu, Nováky a Zemianske Kostoľany. Nový zdroj vykurovania buduje v nadväznosti na ukončenie všeobecného hospodárskeho záujmu výroby elektriny z domáceho uhlia. Firma v tejto súvislosti prijíma i nových zamestnancov. Do budúcna sa chce zamerať i na rekonštrukciu primárnych rozvodov v Prievidzi.



Väčšinovým akcionárom spoločnosti s 51-percentným podielom je mesto Prievidza, zvyšných 49 percent má spoločnosť Hornonitrianske bane zamestnanecká.