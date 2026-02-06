< sekcia Ekonomika
V Prievidzi zabezpečia rekonštrukciu kruhovej križovatky
Investíciu vo výške viac ako 600. 000 eur schválili prostredníctvom zmluvy o združení už obe samosprávy, po prievidzskom mestskom zastupiteľstve i zastupiteľstvo kraja.
Autor TASR
Prievidza 6. februára (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) spolu s mestom Prievidza zabezpečia rekonštrukciu kruhovej križovatky na Ulici A. Hlinku a priľahlých komunikácií v Prievidzi. Investíciu vo výške viac ako 600.000 eur schválili prostredníctvom zmluvy o združení už obe samosprávy, po prievidzskom mestskom zastupiteľstve i Zastupiteľstvo TSK na svojom rokovaní koncom januára.
Predseda TSK Jaroslav Baška pripomenul, že ide o združenú investíciu, ktorá pozostáva predbežne z financií TSK vo výške viac ako 400.000 eur, mesto Prievidza bude financovať svoje časti vo výške viac ako 200.000 eur. „Zmluva o združení hovorí o vysporiadaní i financovaní investície,“ doplnil Baška s tým, že udelil i súhlas na verejné obstarávanie na zhotoviteľa rekonštrukcie a modernizácie kruhového objazdu.
S rekonštrukčnými prácami chce samospráva podľa neho začať ešte tento rok. „Kruhový objazd je totiž vo veľmi zlom stave, mnohokrát i osobné autá majú problém cezeň prejsť. Je to zapríčinené tým, že kruhové objazdy v minulosti nestavali na takú záťaž, aká je tam v súčasnosti. Je najvyšší čas, aby sme túto križovatku s mestom zrekonštruovali,“ priblížil.
Projekt rekonštrukcie, ktorej spracovanie zabezpečil TSK, je rozdelený na tri stavebné objekty - úprava cesty III/1774 na Ulici A. Hlinku, úprava miestnej cesty na Ulici G. Švéniho a úprava chodníkov pre peších. „Jeho predmetom je modernizácia cestného telesa, úprava odbočovacích pruhov a miestnej cesty na Ulici G. Švéniho, priľahlých ostrovčekov, dopravného značenia, ako aj rekonštrukcia chodníkov v okolí križovatky s cieľom zvýšiť bezpečnosť, znížiť dopravné preťaženie a podporiť celkový rozvoj dopravnej infraštruktúry v regióne,“ opísala pred časom hovorkyňa mesta Prievidza Michaela Beňadiková.
Úprava cesty III/1774 počíta s rekonštrukciou kruhového objazdu približne do hĺbky 20 centimetrov jazdného pruhu, súčasťou prác bude aj rekonštrukcia prstenca okolo stredového ostrovčeka. Na Ulici G. Švéniho prejde rekonštrukciou úsek cesty v dĺžke približne 52 metrov, z toho sa v dĺžke približne 21 metrov vymenia všetky konštrukčné vrstvy vozovky vrátane výmeny podložia a na zostávajúcej časti navrhlo mesto iba obnovu asfaltového krytu. Súčasťou stavebných úprav chodníkov bude vybúranie existujúcej konštrukcie, ktorú nahradia novou skladbou s povrchom z betónovej dlažby. Nástupné plochy chodníkov v blízkosti priechodov pre chodcov budú bezbariérové, pre zvýšenie bezpečnosti v blízkosti križovatky osadia aj cestné zábradlie.
