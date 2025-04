V Primaciálnom paláci verejne rokovali o výstavbe spaľovne v Slovnafte

Bratislava 16. apríla (TASR) - V Primaciálnom paláci verejne prerokovali zámer výstavby spaľovne v Slovnafte, zúčastnilo sa približne 120 ľudí. Centrum energetického zhodnotenia odpadov (CEZO) nebude mať podľa záverov štúdií, ktoré Slovnaft predložil úradom, významný vplyv na životné prostredie. Negatívne sa voči výstavbe CEZO na verejnom prerokovaní vyjadril okrem aktivistov aj prítomný opozičný parlamentný poslanec Alojz Hlina (SaS).



„Od momentu zverejnenia zámeru vedieme s verejnosťou dialóg a otázky občanov smerom k nášmu zámeru vybudovať CEZO v Slovnafte vítame. Prebiehajúci proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je pre nás priestorom na to, aby sa kvalifikovane posúdili vplyvy na životné prostredie a prijali opatrenia na minimalizáciu prípadných dosahov. Sme presvedčení o tom, že Centrum energetického zhodnotenia odpadov v Slovnafte môže významne zlepšiť manažment odpadu v našej krajine a ponúka riešenie, z ktorého bude profitovať celá naša krajina,“ zdôraznil Anton Molnár, hovorca a riaditeľ komunikácie spoločnosti Slovnaft.



Molnár upozornil, že obdobné zariadenia ako CEZO možno nájsť aj v iných vyspelých krajinách, nezriedka v centrách miest ako sú Viedeň, Kodaň, Mníchov či Londýn. Na rozdiel od ostatných krajín strednej Európy, na Slovensku za posledných tridsať rokov nebolo postavené žiadne nové zariadenie na energetické využitie odpadov. Naopak, až jeden milión ton komunálneho odpadu (39 % z celkovej produkcie komunálneho odpadu), ktorý Slováci vyprodukujú za rok, končí každoročne na skládkach.



Podľa Hlinu „predstavovať takýto projekt v Bratislave môžu len ľudia, ktorí ju nemajú radi“. „Po postavení tejto spaľovne bude spaľovacia kapacita 1100 kilogramov na obyvateľa ročne. Načo je potrebná takáto (vysoká) kapacita a prečo potrebujeme odpad zvážať? Ak chcete pokoriť Bratislavu, pokorte ju tak, že maďarské smeti sa budú páliť v Bratislave. Prečo by túto spaľovňu Bratislavčania mali chcieť,“ povedal Hlina.



Slovenský ochranársky snem dôrazne odmietol zámer spoločnosti Slovnaft vybudovať v Bratislave najväčšiu spaľovňu komunálnych a priemyselných odpadov na Slovensku. Projekt CEZO predstavuje podľa snemu veľké environmentálne a zdravotné riziko. Vyzýva preto kompetentných, aby zámer zamietli.



Spoločnosť Slovnaft koncom roka 2023 podala zámer vybudovať CEZO podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V súčasnosti zámer a jeho dosahy na životné prostredie (EIA) posudzuje Ministerstvo životného prostredia SR. Na základe pripomienok účastníkov konania Slovnaft vypracoval správu o hodnotení, ktorá je aktuálne zverejnená na enviroportal.sk. Jej súčasťou sú aj odborné štúdie - rozptylová, akustická, zvozová a klimatická štúdia, ako aj dopravno-kapacitné posúdenie, hodnotenie vplyvov na verejné zdravie a posúdenie vplyvu projektu na sústavu Natura 2000.



CEZO vznikne v rámci existujúceho areálu rafinérie Slovnaft. Bude pozostávať z prevádzky na dotriedenie odpadu a zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Kapacita zariadenia je 316.700 ton/rok, spádovou oblasťou je západné Slovensko. Výstavba CEZO by sa mala uskutočniť v období rokov 2025 - 2029 a uvedenie do prevádzky sa predpokladá v roku 2029, respektíve 2030. Viac ako dve tretiny bude tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad a menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad vrátane odpadu zo Slovnaftu.