V prípade chladnej zimy môže mať Nemecko na jar nedostatok plynu

Berlín 9. júna (TASR) - Nemeckí prevádzkovatelia zásobníkov plynu upozornili, že nemôžu vylúčiť nedostatok suroviny na budúcu jar, aj keď by na začiatku zimnej sezóny boli zásobníky naplnené na maximum. TASR o tom informuje na základe správy portálu newsingermany.com.



Asociácia nemeckých prevádzkovateľov plynových zásobníkov Ines v najnovšom prieskume riešila tri možné scenáre vývoja situácie. Najrizikovejšia je chladná zima, aká bola v Európe v roku 2010. V prípade tohto scenára hrozí nedostatok plynu už v januári, povedal šéf Ines Sebastian Bleschke, ktorý varoval pred falošným pocitom bezpečia.



K štvrtku (8. 6.) malo Nemecko naplnené zásobníky plynu na 76 % a v tomto trende pokračuje, uviedla Európska asociácia pre plynárenskú infraštruktúru GIE. Ines dodala, že do 1. septembra budú naplnené na 100 %, pričom táto úroveň zásob by sa mala udržať do začiatku novembra. Na základe nemeckých zákonov majú byť zásobníky k 1. novembru plné na 95 %, čo znamená, že podmienka by mala byť bez problémov splnená.



Asociácia Ines okrem najrizikovejšieho modelu vývoja situácie predstavila aj ďalšie dva. V prvom prípade, kde Ines počíta s normálnym teplotným profilom, čo bol prípad zimy 2016, odhaduje asociácia naplnenosť zásobníkov k 1. februáru na 38 %. V druhom, ktorý je charakterizovaný teplou zimou, akú Európa zažila v roku 2020, by boli k danému dátumu naplnené zhruba na 65 %.