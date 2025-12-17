< sekcia Ekonomika
V prípade dotácií na výstavbu by mala byť doba udržateľnosti päť rokov
Zmena doby má znížiť administratívnu náročnosť pri sledovaní podmienok zmluvy o poskytovaní dotácií v kratšom období.
Autor TASR
Bratislava 17. decembra (TASR) - V prípade dotácií poskytovaných úradom vlády na výstavbu by sa malo zaviesť skrátenie doby udržateľnosti a nemennosti vlastníckych vzťahov na päť rokov. Obdobne je to aj v prípadoch nenávratných finančných príspevkov poskytovaných zo zdrojov Európskej únie. Vyplýva to z návrhu novely zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády (ÚV) SR, ktorý v stredu schválila vláda.
Zmena doby má znížiť administratívnu náročnosť pri sledovaní podmienok zmluvy o poskytovaní dotácií v kratšom období. „Úprava vychádza z administratívnej praxe, pretože jednak väčšina príjemcov dotácií na výstavbu sú subjekty rozpočtované vo verejnej správe, jednak pôvodná doba udržateľnosti bránila flexibilite najmä pri dotáciách odstraňujúcich následky mimoriadnych udalostí,“ vysvetlil ÚV.
Zároveň sa má upraviť podmienka poskytnutia pri výstavbe v súlade so znením Stavebného zákona. Keďže stavebný úrad môže vydať doklad len o úkonoch, ktoré vykonal, upraviť sa má možnosť preukázania splnenia podmienky poskytnutia dotácie pri výstavbe čestnými vyhláseniami žiadateľa. Má ísť o čestné vyhlásenie, že stavebné práce, na ktoré žiada dotáciu, si nevyžadujú rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie. Prípadne to má byť čestné vyhlásenie, že ide o stavebné práce, ktoré možno začať robiť bez predchádzajúceho stavebného zámeru a jeho prerokovania a konania stavebného úradu o ňom, vyplýva z materiálu.
Návrh zákona je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy. Účinnosť zákona navrhuje ÚV od 1. júna 2026.
Zmena doby má znížiť administratívnu náročnosť pri sledovaní podmienok zmluvy o poskytovaní dotácií v kratšom období. „Úprava vychádza z administratívnej praxe, pretože jednak väčšina príjemcov dotácií na výstavbu sú subjekty rozpočtované vo verejnej správe, jednak pôvodná doba udržateľnosti bránila flexibilite najmä pri dotáciách odstraňujúcich následky mimoriadnych udalostí,“ vysvetlil ÚV.
Zároveň sa má upraviť podmienka poskytnutia pri výstavbe v súlade so znením Stavebného zákona. Keďže stavebný úrad môže vydať doklad len o úkonoch, ktoré vykonal, upraviť sa má možnosť preukázania splnenia podmienky poskytnutia dotácie pri výstavbe čestnými vyhláseniami žiadateľa. Má ísť o čestné vyhlásenie, že stavebné práce, na ktoré žiada dotáciu, si nevyžadujú rozhodnutie o stavebnom zámere ani ohlásenie. Prípadne to má byť čestné vyhlásenie, že ide o stavebné práce, ktoré možno začať robiť bez predchádzajúceho stavebného zámeru a jeho prerokovania a konania stavebného úradu o ňom, vyplýva z materiálu.
Návrh zákona je v súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy. Účinnosť zákona navrhuje ÚV od 1. júna 2026.