V prípade investovania pre deti je dobré začať čo najskôr

Bratislava 3. augusta (TASR) - Mladému človeku, ktorý sa chce osamostatniť, môžu finančne pomôcť rodičia. Tí zväčša nemajú k dispozícii desaťtisíce eur, musia sa na to dlhodobo pripravovať. Ideálne je, ak šetria dieťaťu už od narodenia, znížia sa tak vstupné náklady. Upozornila na to finančná spoločnosť FinGO.sk.



"Najväčšou výhodou investovania pre deti je dlhý časový horizont, na ktorom sa budú investície zhodnocovať. Práve čas je jedným z kľúčových faktorov, vďaka ktorému dokáže rodina zabezpečiť svojmu dieťaťu skutočne zaujímavé výnosy aj pri nižších investíciách," uviedol investičný analytik spoločnosti FinGO.sk František Burda.



Ak by rodič začal šetriť pre dieťa hneď od jeho narodenia a stanovil by si investičný horizont 25 rokov, stačila by pri cieli našetriť 50.000 eur jednorazová investícia vo výške približne 8800 eur alebo pravidelná mesačná investícia vo výške 62 eur. Pri cieli mať na účte o 20 rokov 50.000 eur by bola jednorazová investícia formou indexového EFT fondu pri jeho očakávanom zhodnotení 8 % a ročnom poplatku 1 % vo výške 12.000 eur. V prípade pravidelných menších investícií by bolo za takýchto podmienok potrebné investovať mesačne 95 eur.



Pri rozhodovaní sa, do akých akcií investovať, je najbezpečnejšou stratégiou podľa Burdu investovať do celého trhu alebo aspoň do jeho veľkej časti. Najlepším nástrojom sú buď podielové fondy, ktoré sú spravované profesionálmi, alebo pasívne indexové ETF fondy, ktoré kopírujú vývoj na trhu. Podielové fondy sú pritom v ponuke bánk na Slovensku, čo môže proces zjednodušiť. Nevýhodou sú však poplatky za aktívnu správu, ktoré sú vyššie ako v prípade indexových ETF fondov.



"Výška poplatkov je veľmi dôležitým parametrom, ktorý by si mal každý investor všímať ak už nie na prvom, tak určite na druhom alebo treťom mieste. Niekomu sa môže zdať, že je v zásade jedno, či bude platiť poplatok za správu 0,3 alebo 1,4 percenta, ale jedno to naozaj nie je. Na dlhodobom horizonte môže klient na poplatkoch ušetriť tisíce eur," priblížil Burda.